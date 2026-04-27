ЦБ объявил официальные курсы валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 7,57 копейки, до 10,9513 рубля, доллара - на 71,92 копейки, до 74,8081 рубля, евро -... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T18:20+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 7,57 копейки, до 10,9513 рубля, доллара - на 71,92 копейки, до 74,8081 рубля, евро - на 40 копеек, до 87,8826 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
