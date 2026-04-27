Страховщики предупреждают: зима вернулась в апреле не просто так - 27.04.2026, ПРАЙМ
Страховщики предупреждают: зима вернулась в апреле не просто так
Страховщики предупреждают: зима вернулась в апреле не просто так
Сегодня в Москве вновь выпал снег — несмотря на конец апреля, погода снова напоминает зимнюю. Такие внезапные похолодания весной случаются нередко: осадки,... | 27.04.2026, ПРАЙМ
Ковалёв: снег в апреле - повод задуматься о страховании на случай ЧП

Евгений Ковалёв, исполнительный директор СберСтрахования жизни
Евгений Ковалёв
Исполнительный директор СберСтрахования жизни, эксперт по превентивной медицине
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Сегодня в Москве вновь выпал снег — несмотря на конец апреля, погода снова напоминает зимнюю. Такие внезапные похолодания весной случаются нередко: осадки, перепады температур и ночные заморозки быстро делают дороги и тротуары опасными для пешеходов и автомобилистов. Особенно рискованно утром и вечером, когда подтаявший снег и вода замерзают. И если зимой к скользким дорогам большинство готово морально и практически, то весной опасность часто недооценивают.
Прямо сейчас мы наблюдаем, как привычный нам за десятилетия ритм смены времён года ломается и становится непредсказуемым — учёные называют это синкопированностью сезонов. На фоне общего смягчения погоды экстремальных событий становится всё больше, и важно быть готовым к этим изменениям. Днём воздух прогревается до плюсовых значений, снег активно тает, на дорогах и тротуарах появляется вода. Ночью температура снова опускается ниже нуля, и эта влага превращается в тонкий слой льда. На первый взгляд поверхность кажется обычной, но фактически становится крайне скользкой. Особенно опасны дворы, лестницы, парковки, мосты, остановки общественного транспорта и участки в тени, где лёд сохраняется дольше.

Почему весенний гололёд опаснее зимнего

Для пешеходов апрельский гололёд — это прежде всего риск падений и травм. Ушибы, растяжения, переломы запястий и лодыжек, травмы головы — самые распространённые последствия. В зоне особого риска находятся дети, пожилые люди и те, кто спешит по делам, не обращая внимания на состояние покрытия. По данным СберСтрахования жизни, с начала года по травмам в результате несчастных случаев и временной нетрудоспособности суммарно урегулировано 3,6 тысячи страховых случаев на 113,6 миллиона рублей. Цифры показывают, что подобные риски остаются вполне реальными.
Дополнительную опасность создают и автомобили на скользкой дороге. Многие водители уже сменили зимнюю резину, увеличили скорость и перестали ожидать заносов и длинного тормозного пути. Особенно коварен в таких условиях утренний "чёрный лёд" — тонкий прозрачный слой льда на асфальте, который почти незаметен визуально. Он часто образуется на эстакадах, мостах и пешеходных переходах, где машина может не успеть затормозить перед человеком.

Как снизить риски: простые правила

Даже несколько простых привычек помогают заметно снизить вероятность падений и аварий в период весеннего гололёда. Главное — не терять бдительность и учитывать, что утром и вечером покрытие может быть гораздо опаснее, чем кажется.
Для пешеходов полезно помнить:
  • выбирать обувь с нескользящей подошвой и устойчивым каблуком;
  • избегать спешки, идти короткими уверенными шагами, сохраняя равновесие;
  • держать руки свободными, не прятать их в карманы, чтобы при необходимости удержаться;
  • лучше взять рюкзак, а не сумку — так вы будете устойчивее;
  • пользоваться перилами на лестницах и спусках, особенно если поверхность влажная или обледенелая;
  • переходить дорогу особенно внимательно, убедившись, что автомобиль действительно снижает скорость и успеет остановиться;
  • если хотите сфотографировать превратности погоды или цветущие под снегом цветы — сначала остановитесь. Лучший кадр требует подготовки.
Но даже максимальная осторожность не всегда исключает неприятности. Именно поэтому весной стоит вспомнить и о страховой защите. Сегодня есть различные современные страховки, например, в формате подписок, которые не только легко подключаются в пару кликов, но и обеспечивают надёжную финансовую защиту при травмах или несчастных случаях.
Важно понимать: страхование не заменяет внимательность, но становится финансовой опорой тогда, когда случай уже произошёл. Особенно в переходные сезоны, когда риски есть, а ощущение опасности притупляется.
Автор: Евгений Ковалёв, исполнительный директор СберСтрахования жизни, эксперт по превентивной медицине

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

