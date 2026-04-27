Страховщики предупреждают: зима вернулась в апреле не просто так

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Сегодня в Москве вновь выпал снег — несмотря на конец апреля, погода снова напоминает зимнюю. Такие внезапные похолодания весной случаются нередко: осадки, перепады температур и ночные заморозки быстро делают дороги и тротуары опасными для пешеходов и автомобилистов. Особенно рискованно утром и вечером, когда подтаявший снег и вода замерзают. И если зимой к скользким дорогам большинство готово морально и практически, то весной опасность часто недооценивают.Прямо сейчас мы наблюдаем, как привычный нам за десятилетия ритм смены времён года ломается и становится непредсказуемым — учёные называют это синкопированностью сезонов. На фоне общего смягчения погоды экстремальных событий становится всё больше, и важно быть готовым к этим изменениям. Днём воздух прогревается до плюсовых значений, снег активно тает, на дорогах и тротуарах появляется вода. Ночью температура снова опускается ниже нуля, и эта влага превращается в тонкий слой льда. На первый взгляд поверхность кажется обычной, но фактически становится крайне скользкой. Особенно опасны дворы, лестницы, парковки, мосты, остановки общественного транспорта и участки в тени, где лёд сохраняется дольше.Почему весенний гололёд опаснее зимнегоДля пешеходов апрельский гололёд — это прежде всего риск падений и травм. Ушибы, растяжения, переломы запястий и лодыжек, травмы головы — самые распространённые последствия. В зоне особого риска находятся дети, пожилые люди и те, кто спешит по делам, не обращая внимания на состояние покрытия. По данным СберСтрахования жизни, с начала года по травмам в результате несчастных случаев и временной нетрудоспособности суммарно урегулировано 3,6 тысячи страховых случаев на 113,6 миллиона рублей. Цифры показывают, что подобные риски остаются вполне реальными.Дополнительную опасность создают и автомобили на скользкой дороге. Многие водители уже сменили зимнюю резину, увеличили скорость и перестали ожидать заносов и длинного тормозного пути. Особенно коварен в таких условиях утренний "чёрный лёд" — тонкий прозрачный слой льда на асфальте, который почти незаметен визуально. Он часто образуется на эстакадах, мостах и пешеходных переходах, где машина может не успеть затормозить перед человеком.Как снизить риски: простые правилаДаже несколько простых привычек помогают заметно снизить вероятность падений и аварий в период весеннего гололёда. Главное — не терять бдительность и учитывать, что утром и вечером покрытие может быть гораздо опаснее, чем кажется.Для пешеходов полезно помнить:Но даже максимальная осторожность не всегда исключает неприятности. Именно поэтому весной стоит вспомнить и о страховой защите. Сегодня есть различные современные страховки, например, в формате подписок, которые не только легко подключаются в пару кликов, но и обеспечивают надёжную финансовую защиту при травмах или несчастных случаях.Важно понимать: страхование не заменяет внимательность, но становится финансовой опорой тогда, когда случай уже произошёл. Особенно в переходные сезоны, когда риски есть, а ощущение опасности притупляется.Автор: Евгений Ковалёв, исполнительный директор СберСтрахования жизни, эксперт по превентивной медицине
Почему весенний гололёд опаснее зимнего
Как снизить риски: простые правила
Автор: Евгений Ковалёв, исполнительный директор СберСтрахования жизни, эксперт по превентивной медицине
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.