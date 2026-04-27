Силуанов рассказал о новом виде казначейского кредита
Новый вид казначейского кредита будет запущен, чтобы субъекты РФ могли покрыть кассовые разрывы в течение месяца, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T09:43+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Новый вид казначейского кредита будет запущен, чтобы субъекты РФ могли покрыть кассовые разрывы в течение месяца, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В текущем году предлагаем субъектам Российской Федерации вводить новый инструмент, такой казначейский кредит под потребности, то есть это казначейская кредитная линия, которая будет предоставляться субъектам Российской Федерации, чтобы они могли покрывать кассовые разрывы в течение месяца", – сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.
Силуанов: новый вид казначейского кредита запустят для пополнения кассовых разрывов