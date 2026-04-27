Крипторынок России созрел для грандиозных изменений

В рамках нового санкционного пакета Европейский союз объявил войну всей российской криптовалютной отрасли, введя, по сути, полноценный запрет на неё по всему...

2026-04-27T05:05+0300

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В рамках нового санкционного пакета Европейский союз объявил войну всей российской криптовалютной отрасли, введя, по сути, полноценный запрет на неё по всему возможному периметру. Наши соседи по европейскому континенту чётко понимают, чего нужно бояться. Источник страха на Западе — колоссальный прогресс и потенциал России в области цифровых валют и цифровых финансов, энергоёмких блокчейн-вычислений.⛏️ Промышленный майнинг уже в правовом полеВ августе 2024 года Владимир Путин подписал закон о развитии майнинга. В российское правовое поле полностью введена самая молодая отрасль экономики — промышленный майнинг. Логично было бы следом, не теряя времени, зарегулировать оборот цифровых валют, стейблкоинов и других цифровых инструментов. Но ушли бесценные почти два года. И к середине весны стало понятно: новому рынку в России быть! Рынок сформировался и созрел, и, наконец, будет зарегулирован, вполне очевидно, к середине лета.⚖️ Чего ждать от нового регулированияПод устранением правового пробела создание регулируемого периметра обращения цифровых валют несколько месяцев назад началось под информационным вектором борьбы с преступными схемами, а не усиления возможностей российского финансового рынка и его участников. При этом стратегическую важность стыка промышленного майнинга с обращением цифровых валют в России и дальнейшим взаимопроникновением с финансовым рынком представители профильных регуляторов пока не озвучивают широко.А здесь большие перспективы, которые так волнуют западных соседей. Отечественный промышленный майнинг может обеспечить ликвидностью российские криптовалютные биржи — ежегодно от 10 000 биткоинов и намного выше. Российский контур рынка может быть высококонкурентным и самодостаточным. Очень важно, чтобы новые правовые инициативы обсуждались со всеми заинтересованными сторонами, а регуляторная архитектура не подгонялась под деловые интересы нескольких крупных участников. На рынке должно быть больше хороших компаний.🌍 Санкции не страшны, если рынок сбалансированОчередные санкционные ограничения не должны стать серьёзной проблемой. Сбалансированное развитие российского рынка привлечёт на него новых крупных участников. Важным индикатором прогресса станет выход на российский рынок авторитетных иностранных участников (например, криптовалютных бирж и майнинг-пулов), которые, в отличие от сбежавшего Binance, должны будут регистрировать юридические лица в России, получать лицензии, платить налоги. Ориентиром станет возможность легального выхода в фиат для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов.🏦 Инфраструктура: биржи, депозитарии, защита инвесторовПрорабатываемый комплексный законопроект о регулировании обращения цифровой валюты очень сильно изменит рынок криптовалюты в России. Появится полноценная инфраструктура криптоотрасли: биржи, обменники, цифровые депозитарии, иные субъекты рынка. Важно, чтобы его нормы носили сбалансированный характер, а не привели в итоге к монополии банков и иных финансовых посредников, что не делает экономику эффективной и инновационной.Для признания широким кругом участников рынка важно провести дискуссии об усилении защиты прав криптоинвесторов. Ведь россияне (физические лица и институционалы) уже вложили в криптовалюты около 3 триллионов рублей. Сегодня для успешной конкуренции на мировых рынках цифровых валют и финансов стоит в первую очередь повышать доверие к инфраструктурам, построенным вокруг российских санкционных активов, и репутационно выстраивать отношение к России как авторитетному и надёжному участнику международного рынка.❓ Что ещё предстоит решитьОстаётся ещё немало нерешённых вопросов:Конкурентная борьба за рынок будет яркой. Думаю, что на него выйдут все ведущие российские кредитные учреждения и инвестиционные компании. Рынок цифровых валют — бесценная точка роста для российской отрасли информационных технологий и защиты информации.🇧🇾 Опыт Белоруссии: ориентир для гармонизацииВажно отметить успехи развития рынка в Белоруссии. Это прорыв. Союзное государство уже сегодня регулирует использование 26 криптовалют и проведение 11 операций в своём правовом контуре. Среди операций: криптовалютные вклады, стейкинг, трансфер криптовалюты от одного физического или юридического лица другому, возможность выпуска своих токенов криптобанками, обмен, хранение криптовалюты. В правовое поле включены стейблкоины, и это явно не предел. При развитии российского рынка важно помнить о гармонизации законодательства России и Белоруссии для дальнейшего формирования единого правового пространства, углубления экономической интеграции и обеспечения равных прав всем участникам рынка в рамках Союзного государства.💎 Рублёвые стейблкоины и инвестиционные фондыВажнейшее стратегическое направление — развитие государственных и частных рублёвых стейблкоинов. Объём международных расчётов по ним в текущем году, вполне возможно, уже превысит 200 миллиардов долларов. Среди первопроходцев — заслуженный успех стейблкоина А7А5 как средства платежа при трансграничных расчётах.Колоссальные перспективы на фоне регуляторного прогресса — и в сегменте регулируемых инвестиционных инструментов на майнинг и цифровые валюты. В России уже появились первые фонды, ориентированные на инвестиции в промышленную добычу биткоина для квалифицированных инвесторов.🚀 Итог: рынок созрелНа сегодняшний день важными драйверами и вдохновителями создаваемого рынка выступают финансовые компании, майнеры, операторы майнинговых пулов и участники внешнеэкономической деятельности. Новый закон позволит майнинговым компаниям вводить добытые биткоины в российский периметр криптовалютного рынка. Появилось больше ясности, борьба с недобросовестными участниками станет результативнее, на рынок придёт частный капитал.Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ

Андрей Лобода https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

мнения аналитиков, владимир путин, рф, криптовалюта, майнинг