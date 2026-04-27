Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уровень бронирования отелей в Крыму весной превысил 50 процентов - 27.04.2026, ПРАЙМ
Уровень бронирования отелей в Крыму весной превысил 50 процентов
11:37 27.04.2026
 
Уровень бронирования отелей в Крыму весной превысил 50 процентов

Уровень бронирования отелей и санаториев в Крыму до конца весны превысил 50%

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Уровень бронирование отелей и санаториев Крыма на майские праздники и в целом до конца весны превысил 50%, сообщает РИА Новости минкурортов республики.
"Средний уровень бронирования отелей и санаториев составляет на майские праздники 51 %, до конца месяца – не менее 50%" , - говорится в сообщении.
Средний уровень загрузки отелей и санаториев в марте 2026 года составил 42,2%, что сопоставимо с показателем 2025 года. При этом уровень бронирования на июнь уже составляет 55%, уточнили в министерства.
В Крыму работает более 1,1 тысячи средств размещения (отелей, санаториев, пансионатов) общей вместимостью почти 64 тысячи (порядка 165 тысяч мест), отметили в минкурортов.
