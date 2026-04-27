Уровень бронирования отелей в Крыму весной превысил 50 процентов

https://1prime.ru/20260427/krym-869468596.html

Уровень бронирование отелей и санаториев Крыма на майские праздники и в целом до конца весны превысил 50%, сообщает РИА Новости минкурортов республики. | 27.04.2026, ПРАЙМ

туризм

бизнес

крым

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/54/842295454_0:58:3439:1992_1920x0_80_0_0_340f54fd4ba4e5023dfc6ce67697f3f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Уровень бронирование отелей и санаториев Крыма на майские праздники и в целом до конца весны превысил 50%, сообщает РИА Новости минкурортов республики. "Средний уровень бронирования отелей и санаториев составляет на майские праздники 51 %, до конца месяца – не менее 50%" , - говорится в сообщении. Средний уровень загрузки отелей и санаториев в марте 2026 года составил 42,2%, что сопоставимо с показателем 2025 года. При этом уровень бронирования на июнь уже составляет 55%, уточнили в министерства. В Крыму работает более 1,1 тысячи средств размещения (отелей, санаториев, пансионатов) общей вместимостью почти 64 тысячи (порядка 165 тысяч мест), отметили в минкурортов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

