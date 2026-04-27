Глава МИД Ирана намерен встретиться с Лавровым в Санкт-Петербурге
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в ходе своего визита в Санкт-Петербург,... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T06:46+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в ходе своего визита в Санкт-Петербург, передает агентство Fars.
Ранее агентство IRNA сообщило, что в ходе визита в Санкт-Петербург Аракчи рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Министр иностранных дел Ирана в ходе поездки в Санкт-Петербург встретится с министром иностранных дел России Лавровым", - говорится в сообщении агентства Fars.
В воскресенье, 26 апреля, посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что визит главы иранского МИД будет направлен "на продвижение интересов во время исходящих извне угроз".
Fars: глава МИД Ирана Аракчи намерен встретиться с Лавровым в Санкт-Петербурге
