Косметическая сеть "Лэтуаль" планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году для оптимизации продаж, рассказала директор по маркетингу компании Татьяна Ломтева. | 27.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Косметическая сеть "Лэтуаль" планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году для оптимизации продаж, рассказала директор по маркетингу компании Татьяна Ломтева. В 2025-м "Летуаль" уже прекратил работу 93 точек, а их общее количество сократилось на 10%. Кроме того, компания впервые с 2012 года зафиксировала чистый убыток свыше миллиарда рублей. Ликвидация торговых точек - это "плановая работа по повышению качества сети и ее адаптации к условиям рынка", пояснила газете "Известия" Ломтева. По ее словам, сеть пересматривает эффективность отдельных локаций, анализирует трафик и учитывает изменения потребительского поведения. Партнер сети также рассказал, что ритейлер в начале года разослал уведомления арендодателям о закрытии части своих торговых точек. По его словам, "Летуалю" не удалось получить лицензии на приобретение и реализацию известных парфюмерных и косметических брендов, например, Chanel. Такая ситуация привела к сокращению ассортимента и падению продаж в физических магазинах, подчеркнул собеседник "Известий". Кроме того, в последние годы сеть развивала собственную онлайн-платформу и меньше работала с офлайн-сегментом, это могло негативно повлиять на трафик в торговых точках. Старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева отметила, что с закрытием части магазинов столкнулись и другие ритейлеры в сегменте косметики: сеть "Подружка" (принадлежит владельцам "Лэтуаль") ликвидировала в прошлом году 25 точек, а "Рив Гош" - порядка 10%. По ее словам, развитие также приостановила и сеть "Иль де Ботэ". При этом уточняется, что "Летуаль" в 2025 году не только сокращал "слабые точки", но и открыл 13 новых, а в этом году к ним добавились еще шесть, пояснила Ломтева. По ее словам, компания обновила 258 локаций в рамках развития нового формата. Она также отметила, что на сокращения повлияли изменения потребительского поведения, часть покупок перешли в онлайн, это привело к "изменению роли" торговых центров. По данным BusinesStat, в 2025 году продажи косметики в России снизились на 2%, до 3,9 миллиардов штук. Спад вызван сокращением реализации косметики в традиционной офлайн-торговле, отмечали аналитики агентства. А руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь связал снижение количества магазинов с ростом конкуренции с "Золотым Яблоком" и маркетплейсами.

