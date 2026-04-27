В Вологодской области десять человек пострадали после атаки БПЛА
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Десять человек обратились за медицинской помощью с ожогами после атаки БПЛА в Вологодской области, следует из сообщения в...
2026-04-27T00:02+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Десять человек обратились за медицинской помощью с ожогами после атаки БПЛА в Вологодской области, следует из сообщения в Telegram-канале губернатора Георгия Филимонова.
"Уважаемый Георгий Юрьевич! На текущую минуту 10 пострадавших. Вызов домой (ожоги)", - привел Филимонов в своем канале сообщение первого заместителя губернатора Светланы Пономаревой.
Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА в ночь с субботы на воскресенье поврежден трубопровод с серной кислотой на территории предприятия азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит", возгорания не было, замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нет, на данный момент утечка ликвидирована. Филимонов уточнял, что пострадали пять человек, их госпитализировали.
