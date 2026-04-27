Пошлина на экспорт из России подсолнечного масла в мае снизится

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в мае снизится до 4650 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота останется нулевой, следует из...

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в мае снизится до 4650 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота останется нулевой, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в мае рассчитана при индикативной цене 1291,8 доллара за тонну. В апреле действовала пошлина в размере 16222,4 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1270,9 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в мае рассчитана по индикативной цене 196,1 доллара за тонну. Ее значение в апреле составляло 749,6 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 203,8 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

