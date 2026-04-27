Мерц отверг предложение СДПГ привлечь дополнительные госзаймы

Мерц отверг предложение СДПГ привлечь дополнительные госзаймы - 27.04.2026, ПРАЙМ

Мерц отверг предложение СДПГ привлечь дополнительные госзаймы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг предложение входящей в правящую в государстве коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) привлечь дополнительные... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T22:31+0300

2026-04-27T22:31+0300

2026-04-27T22:31+0300

экономика

финансы

мировая экономика

германия

ближний восток

берлин

фридрих мерц

хдс/хсс

бундестаг

БЕРЛИН, 27 апр - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг предложение входящей в правящую в государстве коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) привлечь дополнительные государственные заимствования, несмотря на сохраняющуюся в стране неудовлетворительную социально-экономическую ситуацию. Лидер фракции СДПГ в бундестаге Маттиас Мирш ранее заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, что правительство ФРГ в случае необходимости должно вновь прибегнуть к специальным заимствованиям, чтобы справиться с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке. "Экономическая ситуация (в Германии - ред.) по-прежнему неудовлетворительная. Ситуация с системами социального обеспечения сложная", - сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине по итогам закрытого совещания фракции ХДС/ХСС. Вместе с тем, по словам канцлера, такая ситуация - это не повод наращивать долговое бремя ФРГ. "Я не вижу на данный момент чрезвычайной ситуации, которая, согласно основному закону (Германии - ред.), оправдывала бы привлечение дополнительных заимствований", - добавил Мерц. По мнению канцлера, власти ФРГ и так уже набрали достаточно долгов. "В начале законодательного периода мы решили, что берем очень большие долги на инфраструктуру, мы взяли очень большие долги на оборону, и это объем (задолженности - ред.), которого у нас в такой форме еще никогда не было. На мой взгляд, это уже близко к пределу того, что можно считать приемлемым", - заключил Мерц. Бундестаг в марте 2025 года принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.

германия

ближний восток

берлин

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

финансы, мировая экономика, германия, ближний восток, берлин, фридрих мерц, хдс/хсс, бундестаг