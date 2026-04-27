"Это унижение". Мерц неожиданно набросился на США из-за Ирана

2026-04-27T23:41+0300

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. У Соединенных Штатов отсутствует стратегия завершения конфликта на Ближнем Востоке, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его высказывания приведены в газете n-tv. "Я надеюсь, что война завершится как можно скорее. Однако в данный момент этого не наблюдается, так как иранские силы, по-видимому, оказались мощнее, чем ожидалось, и у США, по всей видимости, нет убедительного плана даже в переговорах", — отметил он. По мнению главы немецкого правительства, Соединенные Штаты испытывают "унижение со стороны иранского руководства". В то же время, снижение напряженности пока не предвидится, поскольку у Вашингтона отсутствуют какие-либо четкие планы действий, добавил Мерц. "На данный момент я не вижу, какой стратегический путь отхода они выберут", — подытожил канцлер. На прошедшей неделе президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил временное перемирие с Тегераном до окончания переговорных процессов. В субботу он заявил, что отменил визит американской делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в тот же день глава США объявил, что получил от Ирана новое предложение с более благоприятными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал намерения встретиться с представителями США. В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что Иран отказывается участвовать в переговорах под давлением, угрозами или блокадой морского судоходства.

мировая экономика, сша, тегеран, фридрих мерц, иран, дональд трамп, масуд пезешкиан