Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это унижение". Мерц неожиданно набросился на США из-за Ирана - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Это унижение". Мерц неожиданно набросился на США из-за Ирана
2026-04-27T23:41+0300
мировая экономика
сша
тегеран
фридрих мерц
иран
дональд трамп
масуд пезешкиан
23:41 27.04.2026
 
CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich Merz
Фридрих Мерц. Архивное фото
CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich Merz
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. У Соединенных Штатов отсутствует стратегия завершения конфликта на Ближнем Востоке, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его высказывания приведены в газете n-tv.
"Я надеюсь, что война завершится как можно скорее. Однако в данный момент этого не наблюдается, так как иранские силы, по-видимому, оказались мощнее, чем ожидалось, и у США, по всей видимости, нет убедительного плана даже в переговорах", — отметил он.
По мнению главы немецкого правительства, Соединенные Штаты испытывают "унижение со стороны иранского руководства". В то же время, снижение напряженности пока не предвидится, поскольку у Вашингтона отсутствуют какие-либо четкие планы действий, добавил Мерц.
"На данный момент я не вижу, какой стратегический путь отхода они выберут", — подытожил канцлер.
На прошедшей неделе президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил временное перемирие с Тегераном до окончания переговорных процессов. В субботу он заявил, что отменил визит американской делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в тот же день глава США объявил, что получил от Ирана новое предложение с более благоприятными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал намерения встретиться с представителями США.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом подчеркнул, что Иран отказывается участвовать в переговорах под давлением, угрозами или блокадой морского судоходства.
 
