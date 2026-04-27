"Не сработает". Мерц ответил на дерзкое требование Зеленского - 27.04.2026, ПРАЙМ
"Не сработает". Мерц ответил на дерзкое требование Зеленского
украина
германия
владимир зеленский
ес
reuters
фридрих мерц
кая каллас
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Украине не стоит рассчитывать на быстрое присоединение к Евросоюзу, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на требование Владимира Зеленского, передает Reuters."У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года звучит нереалистично", — сказал политик.Он отметил, что государство не может стать членом объединения, находясь в состоянии конфликта. Также, по его словам, необходимо соответствовать жестким критериям, включая верховенство закона и борьбу с коррупцией.В феврале Владимир Зеленский настаивал на принятии Украины в ЕС уже в 2027 году. При этом европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинских норм стандартам союза и подчеркивали необходимость глубоких реформ.Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС пока не готовы назвать сроки возможного вступления Украины.
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, ЕС, Reuters, Фридрих Мерц, Кая Каллас
Мерц отверг ускоренное вступление Украины в Евросоюз

