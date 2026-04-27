https://1prime.ru/20260427/merts-869490627.html
"Не сработает". Мерц ответил на дерзкое требование Зеленского
2026-04-27T23:46+0300
украина
германия
владимир зеленский
ес
reuters
фридрих мерц
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327634_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fef539db003a1071fc0325aef949e2a.jpg
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Украине не стоит рассчитывать на быстрое присоединение к Евросоюзу, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на требование Владимира Зеленского, передает Reuters."У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года звучит нереалистично", — сказал политик.Он отметил, что государство не может стать членом объединения, находясь в состоянии конфликта. Также, по его словам, необходимо соответствовать жестким критериям, включая верховенство закона и борьбу с коррупцией.В феврале Владимир Зеленский настаивал на принятии Украины в ЕС уже в 2027 году. При этом европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинских норм стандартам союза и подчеркивали необходимость глубоких реформ.Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС пока не готовы назвать сроки возможного вступления Украины.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae37adb7644bf77b25bff8228034e4c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Мерц отверг ускоренное вступление Украины в Евросоюз