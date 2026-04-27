Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД: Россия надеется, что МАГАТЭ будет непримирима к беззаконию вокруг ЗАЭС - 27.04.2026, ПРАЙМ
МИД: Россия надеется, что МАГАТЭ будет непримирима к беззаконию вокруг ЗАЭС
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Москва рассчитывает, что секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель сотрудника ЗАЭС в результате атаки Киева на станцию.
"Рассчитываем, что секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию. Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты", - говорится в комментарии официального представителя на сайте министерства.
