МИД призвал заставить Киев прекратить атаки на ЗАЭС

2026-04-27T19:22+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Мировое сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный приговор и заставить его прекратить атаки на Запорожскую АЭС и другие ядерные объекты, заявил МИД РФ. "Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства. Сотрудник Запорожской АЭС погиб результате удара беспилотника ВСУ, погибший сотрудник - водитель, удар был нанесен по территории транспортного цеха, сообщили на ЗАЭС в понедельник.

