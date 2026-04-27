В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков

2026-04-27T07:59+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 19 миллиметров небесной влаги, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки. На опорной метеостанции ВДНХ за сутки в осадкомер попало 19 миллиметров небесной влаги, столько же на Балчуге, Бутово - 20 миллиметров, Тушино - 17 миллиметров", - рассказал Тишковец. Синоптик уточнил, что в Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Михайловском - 27 миллиметров, или 79% от нормы апреля.

