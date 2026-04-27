МЖД перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

2026-04-27T13:05+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) переведена на усиленный режим работы в связи со сложными метеоусловиями, к борьбе с последствиями непогоды дополнительно привлечено более 1200 человек, сообщили РИА Новости в компании. "На усиленный режим работы переведена Московская железная дорога в связи со сложными метеоусловиями. В настоящее время к ликвидации последствий стихии дополнительно задействовано более 1200 человек, которые убирают снег на путевой и пассажирской инфраструктуре, в том числе на платформах и прилегающих к остановочным пунктам территориях", - рассказали в МЖД. Также на линии выведена специальная техника для профилактики обледенения контактной сети: 20 локомотивов, оборудованных вибропантографами, и 30 машин МОГ (механической очистки гололеда). Они курсируют по специальному графику, не мешая движению других поездов. В МЖД рассказали, что с локомотивными бригадами проведены дополнительные инструктажи по действиям в сложных погодных условиях. "Кроме того, Московская железная дорога принимает все необходимые меры для введения в график поездов, отставание которых было вызвано неблагоприятными погодными условиями", - добавили в компании.

