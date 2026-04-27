Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЖД перевели на усиленный режим работы из-за непогоды - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260427/mzhd-869471573.html
МЖД перевели на усиленный режим работы из-за непогоды
МЖД перевели на усиленный режим работы из-за непогоды - 27.04.2026, ПРАЙМ
МЖД перевели на усиленный режим работы из-за непогоды
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) переведена на усиленный режим работы в связи со сложными метеоусловиями, к борьбе с последствиями непогоды... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T13:05+0300
2026-04-27T13:05+0300
бизнес
ржд
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866052970_0:211:2549:1645_1920x0_80_0_0_af765f6ef775ba617f4fd0340c190955.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) переведена на усиленный режим работы в связи со сложными метеоусловиями, к борьбе с последствиями непогоды дополнительно привлечено более 1200 человек, сообщили РИА Новости в компании. "На усиленный режим работы переведена Московская железная дорога в связи со сложными метеоусловиями. В настоящее время к ликвидации последствий стихии дополнительно задействовано более 1200 человек, которые убирают снег на путевой и пассажирской инфраструктуре, в том числе на платформах и прилегающих к остановочным пунктам территориях", - рассказали в МЖД. Также на линии выведена специальная техника для профилактики обледенения контактной сети: 20 локомотивов, оборудованных вибропантографами, и 30 машин МОГ (механической очистки гололеда). Они курсируют по специальному графику, не мешая движению других поездов. В МЖД рассказали, что с локомотивными бригадами проведены дополнительные инструктажи по действиям в сложных погодных условиях. "Кроме того, Московская железная дорога принимает все необходимые меры для введения в график поездов, отставание которых было вызвано неблагоприятными погодными условиями", - добавили в компании.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866052970_356:0:2549:1645_1920x0_80_0_0_8590a98189b09e4e6ad4091942712eee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ржд, россия, москва
Бизнес, РЖД, РОССИЯ, МОСКВА
13:05 27.04.2026
 
МЖД перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

МЖД перевели на усиленный режим работы из-за последствий снегопада

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Железная дорога во время снегопада
Железная дорога во время снегопада - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Железная дорога во время снегопада. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) переведена на усиленный режим работы в связи со сложными метеоусловиями, к борьбе с последствиями непогоды дополнительно привлечено более 1200 человек, сообщили РИА Новости в компании.
"На усиленный режим работы переведена Московская железная дорога в связи со сложными метеоусловиями. В настоящее время к ликвидации последствий стихии дополнительно задействовано более 1200 человек, которые убирают снег на путевой и пассажирской инфраструктуре, в том числе на платформах и прилегающих к остановочным пунктам территориях", - рассказали в МЖД.
Также на линии выведена специальная техника для профилактики обледенения контактной сети: 20 локомотивов, оборудованных вибропантографами, и 30 машин МОГ (механической очистки гололеда). Они курсируют по специальному графику, не мешая движению других поездов.
В МЖД рассказали, что с локомотивными бригадами проведены дополнительные инструктажи по действиям в сложных погодных условиях.
"Кроме того, Московская железная дорога принимает все необходимые меры для введения в график поездов, отставание которых было вызвано неблагоприятными погодными условиями", - добавили в компании.
 
БизнесРЖДРОССИЯМОСКВА
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала