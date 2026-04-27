Правительство одобрило налог на доходы от операций с цифровой валютой - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260427/nalog-869479145.html
Правительство одобрило налог на доходы от операций с цифровой валютой
2026-04-27T16:47+0300
криптовалюта
ассоциация юристов россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864721744_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_144351794be8a19ff4dd19379a2a0bb9.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864721744_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_db98e6986882b201f86b730a85c92ddc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который вводит НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой, сообщили РИА Новости в комиссии.
"Одобрено", - сказали в комиссии.
В законопроекте предлагается обложить НДФЛ доходы от операций с цифровой валютой, включая обмен. При этом потери от сделок нельзя переносить на будущие периоды, а учет расходов ведется по методу "ФИФО" (First In, First Out, "первый пришёл - первый ушёл" - по стоимости первых по времени приобретений).
При таком методе учета активы списываются в порядке их покупки, что помогает рассчитывать налоговую базу. Например, если сначала инвестор купил три токена по 50 рублей за штуку, а затем еще три таких же, но уже по 100 рублей за штуку, то при продаже трех активов сначала для целей налогообложения будет учитываться цена первых купленных токенов.
В законопроекте предлагается освободить от НДС услуги цифровых депозитариев и криптообменников, а также реализацию некоторых "беспоставочных" иностранных цифровых прав. Также определяется, как считать налог на прибыль при операциях с долговыми цифровыми финансовыми активами, разрешается переносить убытки от них на будущее.
"Поправки призваны синхронизировать действующее законодательство с новым законом "О цифровой валюте и цифровых правах", который готовится к принятию. Это необходимо для создания единой системы регулирования оборота цифровых активов в России", – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала