https://1prime.ru/20260427/nalog-869479145.html

Правительство одобрило налог на доходы от операций с цифровой валютой

Правительство одобрило налог на доходы от операций с цифровой валютой - 27.04.2026, ПРАЙМ

Правительство одобрило налог на доходы от операций с цифровой валютой

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который вводит НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой, сообщили РИА... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T16:47+0300

2026-04-27T16:47+0300

2026-04-27T16:47+0300

криптовалюта

ассоциация юристов россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864721744_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_144351794be8a19ff4dd19379a2a0bb9.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который вводит НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой, сообщили РИА Новости в комиссии. "Одобрено", - сказали в комиссии. В законопроекте предлагается обложить НДФЛ доходы от операций с цифровой валютой, включая обмен. При этом потери от сделок нельзя переносить на будущие периоды, а учет расходов ведется по методу "ФИФО" (First In, First Out, "первый пришёл - первый ушёл" - по стоимости первых по времени приобретений). При таком методе учета активы списываются в порядке их покупки, что помогает рассчитывать налоговую базу. Например, если сначала инвестор купил три токена по 50 рублей за штуку, а затем еще три таких же, но уже по 100 рублей за штуку, то при продаже трех активов сначала для целей налогообложения будет учитываться цена первых купленных токенов. В законопроекте предлагается освободить от НДС услуги цифровых депозитариев и криптообменников, а также реализацию некоторых "беспоставочных" иностранных цифровых прав. Также определяется, как считать налог на прибыль при операциях с долговыми цифровыми финансовыми активами, разрешается переносить убытки от них на будущее. "Поправки призваны синхронизировать действующее законодательство с новым законом "О цифровой валюте и цифровых правах", который готовится к принятию. Это необходимо для создания единой системы регулирования оборота цифровых активов в России", – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

https://1prime.ru/20260421/gosduma-869331909.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ассоциация юристов россии