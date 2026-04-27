https://1prime.ru/20260427/nalog-869479145.html
Правительство одобрило налог на доходы от операций с цифровой валютой
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который вводит НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой, сообщили РИА... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T16:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864721744_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_144351794be8a19ff4dd19379a2a0bb9.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который вводит НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой, сообщили РИА Новости в комиссии. "Одобрено", - сказали в комиссии. В законопроекте предлагается обложить НДФЛ доходы от операций с цифровой валютой, включая обмен. При этом потери от сделок нельзя переносить на будущие периоды, а учет расходов ведется по методу "ФИФО" (First In, First Out, "первый пришёл - первый ушёл" - по стоимости первых по времени приобретений). При таком методе учета активы списываются в порядке их покупки, что помогает рассчитывать налоговую базу. Например, если сначала инвестор купил три токена по 50 рублей за штуку, а затем еще три таких же, но уже по 100 рублей за штуку, то при продаже трех активов сначала для целей налогообложения будет учитываться цена первых купленных токенов. В законопроекте предлагается освободить от НДС услуги цифровых депозитариев и криптообменников, а также реализацию некоторых "беспоставочных" иностранных цифровых прав. Также определяется, как считать налог на прибыль при операциях с долговыми цифровыми финансовыми активами, разрешается переносить убытки от них на будущее. "Поправки призваны синхронизировать действующее законодательство с новым законом "О цифровой валюте и цифровых правах", который готовится к принятию. Это необходимо для создания единой системы регулирования оборота цифровых активов в России", – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864721744_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_db98e6986882b201f86b730a85c92ddc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Правкомиссия одобрила законопроект, вводящий НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой
