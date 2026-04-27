Новак поручил ускорить рассмотрение проекта о гибкости трудовых отношений - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Новак поручил ускорить рассмотрение проекта о гибкости трудовых отношений
2026-04-27T20:44+0300
энергетика
россия
бизнес
рф
александр новак
федеральное собрание
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ускорить рассмотрение законопроекта о повышении гибкости трудовых отношений в России, следует из сообщения пресс-службы правительства.
По информации пресс-службы, Новак в понедельник провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. На совещании были рассмотрены вопросы реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Подробно были изучены дорожные карты по направлениям "Трудовые нормы", "Финансовые услуги", "Конкуренция", "Недвижимость", "Коммунальная инфраструктура", а также "Энергетическая инфраструктура".
"В ходе обсуждения Александр Новак поручил усилить взаимодействие профильных ведомств с Федеральным Собранием РФ для ускорения рассмотрения законопроекта о повышении гибкости трудовых отношений, разработанного Минэкономразвития совместно с Минтрудом в координации с деловыми объединениями", - сказано в сообщении.
В начале февраля Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Он, в частности, предусматривает увеличение лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, разрешает малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах, а также защищает работодателя от ряда злоупотреблений. Проект направлен на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров в стране.
Как отметили в пресс-службе правительства, подкомиссия также утвердила состав новой рабочей группы национальной модели – по направлению "Объекты культурного наследия".
"Новая рабочая группа сосредоточится на устранении избыточных административных барьеров и создании условий для инвесторов, которые хотят вкладываться в объекты культурного наследия. Речь идет в том числе о сокращении сроков согласований разрешительной документации, новых финансовых инструментах, в том числе долевом финансировании, упрощенном порядке проведения реставрационных работ", - добавили в пресс-службе.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала