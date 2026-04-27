Новак поручил ускорить рассмотрение проекта о гибкости трудовых отношений
Новак поручил ускорить рассмотрение законопроекта о повышении гибкости трудовых отношений
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ускорить рассмотрение законопроекта о повышении гибкости трудовых отношений в России, следует из сообщения пресс-службы правительства.
По информации пресс-службы, Новак в понедельник провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. На совещании были рассмотрены вопросы реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Подробно были изучены дорожные карты по направлениям "Трудовые нормы", "Финансовые услуги", "Конкуренция", "Недвижимость", "Коммунальная инфраструктура", а также "Энергетическая инфраструктура".
"В ходе обсуждения Александр Новак поручил усилить взаимодействие профильных ведомств с Федеральным Собранием РФ для ускорения рассмотрения законопроекта о повышении гибкости трудовых отношений, разработанного Минэкономразвития совместно с Минтрудом в координации с деловыми объединениями", - сказано в сообщении.
В начале февраля Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Он, в частности, предусматривает увеличение лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, разрешает малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах, а также защищает работодателя от ряда злоупотреблений. Проект направлен на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров в стране.
Как отметили в пресс-службе правительства, подкомиссия также утвердила состав новой рабочей группы национальной модели – по направлению "Объекты культурного наследия".
"Новая рабочая группа сосредоточится на устранении избыточных административных барьеров и создании условий для инвесторов, которые хотят вкладываться в объекты культурного наследия. Речь идет в том числе о сокращении сроков согласований разрешительной документации, новых финансовых инструментах, в том числе долевом финансировании, упрощенном порядке проведения реставрационных работ", - добавили в пресс-службе.