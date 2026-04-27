В Новгородской области более 22 тысяч человек остались без света

2026-04-27T22:59+0300

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 апр - ПРАЙМ. Электричества нет у более 22 тысяч жителей Новгородской области из-за непогоды, аварию устраняют 60 бригад энергетиков, сообщил губернатор региона Александр Дронов. Он уточнил, что все оперативные службы переведены на режим повышенной готовности. Такое решение губернатор принял на внеочередном заседании комиссии по ЧС. "Без света из-за сильного ветра остаются более 22 тысяч человек в 19 округах. Сейчас над восстановлением работают 60 бригад: 198 специалистов и 64 единицы техники", - написал Дронов в своем канале на платформе "Макс". Он отметил, что помогать энергетикам будут сотрудники регионального управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности, а также местных лесничеств. Социально значимые объекты будут переводиться на резервные источники питания. Днем в понедельник Дронов сообщал об отключении электричества у более 2 тысяч жителей региона. Штормовой ветер пришел в Новгородскую область в минувшие выходные, в понедельник он усилился до 21 метра в секунду. Как сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в смс-рассылке жителям, во вторник по области сохранится усиление северо-западного ветра до 15-19 метров в секунду, на востоке ожидаются местами осадки в виде мокрого снега и дождя.

