Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники - 27.04.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники

Большинство россиян планируют потратить на майских праздниках не более 50 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T02:47+0300

2026-04-27T02:47+0300

2026-04-27T03:03+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Большинство россиян планируют потратить на майских праздниках не более 50 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "На качественный отдых на майских праздниках большинству участников опроса потребовалось бы от 100 до 200 тысяч рублей, об этом сообщили 37,4%. Каждый третий респондент (34,6%) уложился бы в сумму до 100 тысяч рублей. В свою очередь 11,3% оценили идеальный отдых в пределах 300 тысяч рублей, 12% — до 500 тысяч рублей, 4,7% — сверх этой суммы", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3 тысяч респондентов по всей России. "В реальности же подавляющее большинство (82%) респондентов планируют потратить на праздниках не более 50 тысяч рублей, 11,4% готовы к расходам от 50 до 100 тысяч рублей, и только 6,6% намерены отдохнуть на сумму, превышающую 100 тысяч рублей", - добавляется там. Отмечается, что даже при неограниченном бюджете четверть опрошенных (26%) заявили, что провели бы майские на даче. А 32,2% отправились бы в путешествие по России, причем 20,6% выбрали бы экскурсионные поездки, и только 12,6% — отдых на отечественных курортах. В случае с зарубежным туризмом ситуация прямо противоположная: 16% респондентов предпочли бы отдых на курортах, и только 4,7% — посещение достопримечательностей. Наконец, для 11,1% идеальный отдых — это остаться дома, говорится в материалах. Также респондентам было предложено выбрать самые желаемые направления для поездок при наличии свободного времени и денег (допускались сразу несколько вариантов ответа). Из путешествий по России наиболее популярными оказались Карелия — 37,3%, Санкт-Петербург — 36,7%, Алтай — 35,3%, Крым — 34,7%, Калининград — 32,8%, Кавказ - 32,7%, Краснодарский край — 30% и Дальний Восток — 27,5%. Москва набрала лишь 25% голосов. "Из зарубежных направлений чаще всего назывались Турция — 36,8%, Китай — 36,5%, Таиланд — 35,3%, экзотические острова (Мальдивы, Сейшелы и т.п.) — 33,7%, Кавказ (Армения, Грузия и т.п.) — 30%. В Европу хотели бы поехать 29,3% респондентов. Еще 23,2% выбрали бы Египет, и 19,4% — другие ближневосточные страны, включая ОАЭ", - заключается в исследовании.

кавказ

карелия

санкт-петербург

бизнес, общество , кавказ, карелия, санкт-петербург