Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на майские праздники
2026-04-27T02:47+0300
2026-04-27T03:03+0300
бизнес
экономика
общество
кавказ
карелия
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869458051.jpg?1777248181
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Большинство россиян планируют потратить на майских праздниках не более 50 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "На качественный отдых на майских праздниках большинству участников опроса потребовалось бы от 100 до 200 тысяч рублей, об этом сообщили 37,4%. Каждый третий респондент (34,6%) уложился бы в сумму до 100 тысяч рублей. В свою очередь 11,3% оценили идеальный отдых в пределах 300 тысяч рублей, 12% — до 500 тысяч рублей, 4,7% — сверх этой суммы", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3 тысяч респондентов по всей России. "В реальности же подавляющее большинство (82%) респондентов планируют потратить на праздниках не более 50 тысяч рублей, 11,4% готовы к расходам от 50 до 100 тысяч рублей, и только 6,6% намерены отдохнуть на сумму, превышающую 100 тысяч рублей", - добавляется там. Отмечается, что даже при неограниченном бюджете четверть опрошенных (26%) заявили, что провели бы майские на даче. А 32,2% отправились бы в путешествие по России, причем 20,6% выбрали бы экскурсионные поездки, и только 12,6% — отдых на отечественных курортах. В случае с зарубежным туризмом ситуация прямо противоположная: 16% респондентов предпочли бы отдых на курортах, и только 4,7% — посещение достопримечательностей. Наконец, для 11,1% идеальный отдых — это остаться дома, говорится в материалах. Также респондентам было предложено выбрать самые желаемые направления для поездок при наличии свободного времени и денег (допускались сразу несколько вариантов ответа). Из путешествий по России наиболее популярными оказались Карелия — 37,3%, Санкт-Петербург — 36,7%, Алтай — 35,3%, Крым — 34,7%, Калининград — 32,8%, Кавказ - 32,7%, Краснодарский край — 30% и Дальний Восток — 27,5%. Москва набрала лишь 25% голосов. "Из зарубежных направлений чаще всего назывались Турция — 36,8%, Китай — 36,5%, Таиланд — 35,3%, экзотические острова (Мальдивы, Сейшелы и т.п.) — 33,7%, Кавказ (Армения, Грузия и т.п.) — 30%. В Европу хотели бы поехать 29,3% респондентов. Еще 23,2% выбрали бы Египет, и 19,4% — другие ближневосточные страны, включая ОАЭ", - заключается в исследовании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:47 27.04.2026 (обновлено: 03:03 27.04.2026)
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала