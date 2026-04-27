Reuters рассказало, сколько судов прошло через Ормузский пролив за 24 часа - 27.04.2026, ПРАЙМ
Reuters рассказало, сколько судов прошло через Ормузский пролив за 24 часа
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Порядка семи судов за последние 24 часа прошли через Ормузский пролив, сообщает агентство Reuters. "Не менее семи судов - в основном сухогрузов - прошло через Ормузский пролив за последние 24 часа, что соответствует низкой активности последних дней", - передаёт агентство со ссылкой на данные отслеживания. Так, среди них были суда, следующие из иракских портов, и одно сухогрузное судно из иранского порта, уточняет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов Kpler и отдельный спутниковый анализ специалистов по аналитике данных Syn Max.
15:07 27.04.2026
 
