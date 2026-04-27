Около 42 процентов судов речного флота в России старше 50 лет, заявила ОСК
Около 42 процентов судов речного флота в России старше 50 лет, заявила ОСК
Около 42 процентов судов речного флота в России старше 50 лет, заявила ОСК - 27.04.2026, ПРАЙМ
Около 42 процентов судов речного флота в России старше 50 лет, заявила ОСК
Возраст около 42% судов речного флота в России старше 50 лет, говорится в сообщении Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). | 27.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Возраст около 42% судов речного флота в России старше 50 лет, говорится в сообщении Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). "В России примерно 42% эксплуатируемого речного флота уже старше 50 лет, а средний возраст буксиров составляет 49 лет. В ближайшее время почти 1500 речных судов могут столкнуться с предельной выработкой ресурса своих технических систем и выйти из эксплуатации", - говорится в сообщении. В ОСК добавили, что за прошедшую четверть века в России было построено всего 57 речных буксиров, что недостаточно для эффективной работы речного транспорта. "Речной буксирный флот ‒ тема важная и амбициозная. Флот стареет, и необходимо задумываться, чем восполнять выбывающие суда. Нам важно понять, что нужно рынку, чтобы предложить наиболее востребованные решения", - отметил заместитель генерального директора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов, чьи слова приводятся пресс-службой.
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
Около 42 процентов судов речного флота в России старше 50 лет, заявила ОСК

ОСК: около 42% речных судов в России старше 50 лет

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Возраст около 42% судов речного флота в России старше 50 лет, говорится в сообщении Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).
"В России примерно 42% эксплуатируемого речного флота уже старше 50 лет, а средний возраст буксиров составляет 49 лет. В ближайшее время почти 1500 речных судов могут столкнуться с предельной выработкой ресурса своих технических систем и выйти из эксплуатации", - говорится в сообщении.
В ОСК добавили, что за прошедшую четверть века в России было построено всего 57 речных буксиров, что недостаточно для эффективной работы речного транспорта.
"Речной буксирный флот ‒ тема важная и амбициозная. Флот стареет, и необходимо задумываться, чем восполнять выбывающие суда. Нам важно понять, что нужно рынку, чтобы предложить наиболее востребованные решения", - отметил заместитель генерального директора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов, чьи слова приводятся пресс-службой.
