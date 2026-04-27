Чистая прибыль ОВК по МСФО в 2025 году снизилась на 30,9%

2026-04-27T17:19+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по МСФО в 2025 году снизилась на 30,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 21,7 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка сократилась на 54,9% и составила 65,4 миллиарда рублей.Валовая прибыль снизилась на 69,3% - до 17,4 миллиарда рублей, операционная прибыль – на 36,6%, до 19,1 миллиарда рублей.НПК "Объединенная вагонная компания" – российский производитель грузовых вагонов. Холдинг выпускает более 70 моделей подвижного состава. Производственные мощности группы позволяют выпускать до 20 тысяч вагонов в год.

