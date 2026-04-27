https://1prime.ru/20260427/ovk-869481463.html

Чистая прибыль ОВК по РСБУ за год составила 148 миллионов рублей

2026-04-27T17:45+0300

экономика

бизнес

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_cbc4f137fd6155899b59a8d7e13ed1fa.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), крупнейшего производителя грузовых вагонов в России, по РСБУ за прошлый год составила 148,814 миллиона рублей против убытка в 13,079 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. Выручка ОВК за год выросла на 7,67% и составила 3,712 миллиарда рублей. Годовая валовая прибыль составила 389,732 миллиона рублей против 866,5 миллиона рублей годом ранее.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

