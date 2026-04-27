Чистая прибыль ОВК по РСБУ за год составила 148 миллионов рублей
2026-04-27T17:45+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), крупнейшего производителя грузовых вагонов в России, по РСБУ за прошлый год составила 148,814 миллиона рублей против убытка в 13,079 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. Выручка ОВК за год выросла на 7,67% и составила 3,712 миллиарда рублей. Годовая валовая прибыль составила 389,732 миллиона рублей против 866,5 миллиона рублей годом ранее.
https://1prime.ru/20260427/nalog-869479145.html
Чистая прибыль ОВК за 2017 год по РСБУ составила 148,814 млн рублей
Правкомиссия одобрила налог на доходы от операций с цифровой валютой