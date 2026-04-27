https://1prime.ru/20260427/patrushev-869483652.html
Патрушев оценил перспективы сотрудничества России и Египта в морской сфере
2026-04-27T18:43+0300
политика
россия
египет
рф
каир
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/06/842200607_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_a63cae9b4cdc6da284de2acd49cf8795.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал хорошими перспективы российско-египетского сотрудничества в морской сфере, в том числе в военной. Помощник президента провел в Каире встречи по темам российско-египетского сотрудничества в морской сфере. В беседе с советником президента Египта Фаизой Абульнагой Патрушев обсуждал темы стратегической стабильности в Мировом океане. "Видим хорошие перспективы у российско-египетского сотрудничества в морской сфере, как в военной, так и в гражданской", - сказал Патрушев, слова которого привела Морская коллегия. С министром обороны и военной промышленности Египта Ашрафом Салемом Захером председатель Морской коллегии обсудил вопросы военно-технического сотрудничества.
египет
рф
каир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/06/842200607_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_0d1ed807aef9b70bbc50ca5af6bde9b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Патрушев назвал хорошие перспективы российско-египетского сотрудничества в морской сфере
