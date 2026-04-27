Патрушев оценил перспективы сотрудничества России и Египта в морской сфере - 27.04.2026, ПРАЙМ
Патрушев оценил перспективы сотрудничества России и Египта в морской сфере
18:43 27.04.2026
 
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал хорошими перспективы российско-египетского сотрудничества в морской сфере, в том числе в военной.
Помощник президента провел в Каире встречи по темам российско-египетского сотрудничества в морской сфере. В беседе с советником президента Египта Фаизой Абульнагой Патрушев обсуждал темы стратегической стабильности в Мировом океане.
"Видим хорошие перспективы у российско-египетского сотрудничества в морской сфере, как в военной, так и в гражданской", - сказал Патрушев, слова которого привела Морская коллегия.
С министром обороны и военной промышленности Египта Ашрафом Салемом Захером председатель Морской коллегии обсудил вопросы военно-технического сотрудничества.
