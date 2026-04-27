https://1prime.ru/20260427/patrushev-869483652.html

Патрушев оценил перспективы сотрудничества России и Египта в морской сфере

Патрушев оценил перспективы сотрудничества России и Египта в морской сфере - 27.04.2026, ПРАЙМ

Патрушев оценил перспективы сотрудничества России и Египта в морской сфере

Помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал хорошими перспективы российско-египетского сотрудничества в... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T18:43+0300

2026-04-27T18:43+0300

2026-04-27T18:43+0300

политика

россия

египет

рф

каир

николай патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/06/842200607_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_a63cae9b4cdc6da284de2acd49cf8795.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал хорошими перспективы российско-египетского сотрудничества в морской сфере, в том числе в военной. Помощник президента провел в Каире встречи по темам российско-египетского сотрудничества в морской сфере. В беседе с советником президента Египта Фаизой Абульнагой Патрушев обсуждал темы стратегической стабильности в Мировом океане. "Видим хорошие перспективы у российско-египетского сотрудничества в морской сфере, как в военной, так и в гражданской", - сказал Патрушев, слова которого привела Морская коллегия. С министром обороны и военной промышленности Египта Ашрафом Салемом Захером председатель Морской коллегии обсудил вопросы военно-технического сотрудничества.

египет

рф

каир

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, египет, рф, каир, николай патрушев