https://1prime.ru/20260427/patrushev-869483822.html
Патрушев рассказал о ситуации на морских подступах к Суэцкому каналу
Очаги напряженности на морских подступах к Суэцкому каналу создаются при прямой поддержке Запада, заявил помощник президента России, председатель Морской... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T18:49+0300
политика
россия
общество
суэцкий канал
запад
рф
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/76731/83/767318381_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_60dd3599a6e79ef4cb0701ee9ebc0ca2.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Очаги напряженности на морских подступах к Суэцкому каналу создаются при прямой поддержке Запада, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Патрушев провел в Каире встречи по темам российско-египетского сотрудничества в морской сфере. В беседе с советником президента Египта Фаизой Абульнагой обсуждались темы стратегической стабильности в Мировом океане."При прямой поддержке западных стран на морских подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности. Яркий пример – атака украинских террористов на российский газовоз "Арктик-Метагаз", поставившая под угрозу не только жизни наших моряков, но и экологическую безопасность на Средиземном море", - сказал Патрушев, слова которого приведены в сообщении Морской коллегии.Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз "Арктик Метагаз" (Arctic Metagaz) был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены. Россия расценивает атаку на "Арктик Метагаз" как международный теракт, заявил ранее Патрушев.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76731/83/767318381_4:0:1497:1120_1920x0_80_0_0_787d17ce39ef8fe300f0fee4e6c4bc11.jpg
Патрушев: очаги напряженности у Суэцкого канала создаются при прямой поддержке Запада