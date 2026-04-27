Патрушев рассказал о ситуации на морских подступах к Суэцкому каналу

2026-04-27T18:49+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Очаги напряженности на морских подступах к Суэцкому каналу создаются при прямой поддержке Запада, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Патрушев провел в Каире встречи по темам российско-египетского сотрудничества в морской сфере. В беседе с советником президента Египта Фаизой Абульнагой обсуждались темы стратегической стабильности в Мировом океане."При прямой поддержке западных стран на морских подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности. Яркий пример – атака украинских террористов на российский газовоз "Арктик-Метагаз", поставившая под угрозу не только жизни наших моряков, но и экологическую безопасность на Средиземном море", - сказал Патрушев, слова которого приведены в сообщении Морской коллегии.Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз "Арктик Метагаз" (Arctic Metagaz) был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены. Россия расценивает атаку на "Арктик Метагаз" как международный теракт, заявил ранее Патрушев.

https://1prime.ru/20260427/egipet-869474258.html

