Reuters узнало, как конфликт вокруг Ирана повлиял на цены на печатные платы

Reuters: цены на печатные платы из-за конфликта на Ближнем Востоке в апреле выросли на 40%
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Эскалация на Ближнем Востоке нарушила поставки сырья и в числе прочего вызвала резкий рост мировых цен на печатные платы, используемые почти во всех электронных устройствах, в апреле цены выросли на 40% за месяц, передает агентство Reuters со ссылкой на отраслевых экспертов.
"Конфликт на Ближнем Востоке нарушил поставки важнейшего сырья и привел к росту цен на печатные платы (PCB), используемые практически во всех электронных устройствах, от смартфонов и компьютеров до серверов искусственного интеллекта... Только в апреле цены на печатные платы выросли на 40% по сравнению с мартом", - передает агентство.
Там указали, что срыв производства ключевых материалов и логистические проблемы усилили давление на отрасль, которая уже сталкивается с ростом стоимости чипов памяти. Дополнительное давление оказывает увеличение спроса на электронику, особенно на серверы для искусственного интеллекта, говорится в материале.
По словам источников, атака Ирана на нефтехимический комплекс компании SABIC в Джубайле в Саудовской Аравии в начале апреля остановила производство высокочистого полифениленового эфира - важного компонента для изготовления печатных плат. SABIC, которая обеспечивает около 70% мировых поставок этого материала, пока не возобновила производство, что резко сократило доступность сырья.
Кроме того, дефицит затронул и другие компоненты - стекловолокно и медную фольгу, указывается в материале. Цены на медь выросли примерно на 30% с начала года, причем она составляет около 60% себестоимости печатных плат.
По прогнозам Prismark, мировой рынок печатных плат в 2026 году вырастет на 12,5% и достигнет 95,8 миллиарда долларов. Аналитики Goldman Sachs указывают, что поставщики облачных услуг готовы принять дальнейшее повышение цен, поскольку ожидают, что спрос превысит предложение в ближайшие годы.