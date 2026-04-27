Reuters узнало, как конфликт вокруг Ирана повлиял на цены на печатные платы

Reuters узнало, как конфликт вокруг Ирана повлиял на цены на печатные платы - 27.04.2026, ПРАЙМ

Reuters узнало, как конфликт вокруг Ирана повлиял на цены на печатные платы

Эскалация на Ближнем Востоке нарушила поставки сырья и в числе прочего вызвала резкий рост мировых цен на печатные платы, используемые почти во всех электронных | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T12:02+0300

2026-04-27T12:02+0300

2026-04-27T12:23+0300

ближний восток

иран

саудовская аравия

sabic

goldman sachs

технологии

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Эскалация на Ближнем Востоке нарушила поставки сырья и в числе прочего вызвала резкий рост мировых цен на печатные платы, используемые почти во всех электронных устройствах, в апреле цены выросли на 40% за месяц, передает агентство Reuters со ссылкой на отраслевых экспертов. "Конфликт на Ближнем Востоке нарушил поставки важнейшего сырья и привел к росту цен на печатные платы (PCB), используемые практически во всех электронных устройствах, от смартфонов и компьютеров до серверов искусственного интеллекта... Только в апреле цены на печатные платы выросли на 40% по сравнению с мартом", - передает агентство. Там указали, что срыв производства ключевых материалов и логистические проблемы усилили давление на отрасль, которая уже сталкивается с ростом стоимости чипов памяти. Дополнительное давление оказывает увеличение спроса на электронику, особенно на серверы для искусственного интеллекта, говорится в материале. По словам источников, атака Ирана на нефтехимический комплекс компании SABIC в Джубайле в Саудовской Аравии в начале апреля остановила производство высокочистого полифениленового эфира - важного компонента для изготовления печатных плат. SABIC, которая обеспечивает около 70% мировых поставок этого материала, пока не возобновила производство, что резко сократило доступность сырья. Кроме того, дефицит затронул и другие компоненты - стекловолокно и медную фольгу, указывается в материале. Цены на медь выросли примерно на 30% с начала года, причем она составляет около 60% себестоимости печатных плат. По прогнозам Prismark, мировой рынок печатных плат в 2026 году вырастет на 12,5% и достигнет 95,8 миллиарда долларов. Аналитики Goldman Sachs указывают, что поставщики облачных услуг готовы принять дальнейшее повышение цен, поскольку ожидают, что спрос превысит предложение в ближайшие годы.

ближний восток

иран

саудовская аравия

ближний восток, иран, саудовская аравия, sabic, goldman sachs, технологии