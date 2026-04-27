Названы самые популярные направления "Победы" на майские праздники
Названы самые популярные направления "Победы" на майские праздники
2026-04-27T17:26+0300
Названы самые популярные направления "Победы" на майские праздники

"Победа" назвала Сочи, Петербург и Калининград самыми популярными направлениями

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Сочи, Санкт-Петербург и Калининград стали самыми популярными внутренними направлениями авиакомпании "Победа" из Москвы на майские праздники, среди заграничных городов лидирует Самарканд, сообщил перевозчик.
"Собраны самые популярные направления, которые выбирают клиенты "Победы" на майские праздники. В 2026 году путешественники предпочитают чаще отправляться из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды. При этом для заграничных путешествий с 30 апреля по 10 мая 2026 года предпочитают Самарканд", - говорится в сообщении.
Также среди популярных заграничных направлений авиакомпания отметила города Турции (Анталья, Стамбул, Газипаша) и Средней Азии (Ташкент, Ош, Фергана).
