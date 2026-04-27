https://1prime.ru/20260427/pobeda-869480775.html
Названы самые популярные направления "Победы" на майские праздники
Названы самые популярные направления "Победы" на майские праздники - 27.04.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные направления "Победы" на майские праздники
Сочи, Санкт-Петербург и Калининград стали самыми популярными внутренними направлениями авиакомпании "Победа" из Москвы на майские праздники, среди заграничных... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T17:26+0300
2026-04-27T17:26+0300
2026-04-27T17:26+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
сочи
санкт-петербург
калининград
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865324693_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df0157fd7b999ed1e25a082ce8e2d40e.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Сочи, Санкт-Петербург и Калининград стали самыми популярными внутренними направлениями авиакомпании "Победа" из Москвы на майские праздники, среди заграничных городов лидирует Самарканд, сообщил перевозчик. "Собраны самые популярные направления, которые выбирают клиенты "Победы" на майские праздники. В 2026 году путешественники предпочитают чаще отправляться из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды. При этом для заграничных путешествий с 30 апреля по 10 мая 2026 года предпочитают Самарканд", - говорится в сообщении. Также среди популярных заграничных направлений авиакомпания отметила города Турции (Анталья, Стамбул, Газипаша) и Средней Азии (Ташкент, Ош, Фергана).
сочи
санкт-петербург
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865324693_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_43089a2aadc5e7c5af12fbed03626517.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, сочи, санкт-петербург, калининград
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, СОЧИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНГРАД
Названы самые популярные направления "Победы" на майские праздники
"Победа" назвала Сочи, Петербург и Калининград самыми популярными направлениями