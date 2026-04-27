График некоторых поездов на МЖД сбился из-за непогоды
График некоторых поездов на МЖД сбился из-за непогоды
08:06 27.04.2026 (обновлено: 08:23 27.04.2026)
 
График некоторых поездов на МЖД сбился из-за непогоды

График поездов Павелецкого и Савёловского направления МЖД сбился из-за непогоды

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. График ряда поездов Павелецкого направления и Савёловского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) сбился в понедельник из-за непогоды, сообщили РИА Новости в компании.
"В настоящее время в связи с ухудшением метеоусловий с отставанием от графика следует ряд поездов Павелецкого направления в сторону Москвы, а также несколько пригородных поездов дальних маршрутов Савёловского направления в обе стороны", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что ночью шла очистка железнодорожной инфраструктуры от снега. Для этого были привлечены дополнительные силы. В настоящее время продолжается уборка снега на путях, платформах и пешеходных мостах.
 
