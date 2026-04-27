Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости призвал ЕС отменить санкции против России и снова покупать энергию из РФ. | 27.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости призвал ЕС отменить санкции против России и снова покупать энергию из РФ.
"Европа должна была снять санкции и возобновить закупки российской энергии, чтобы обеспечить большую стабильность на мировом рынке, вместо этого она продолжает стратегию провала, которая не приносит пользы ее экономике", - сказал Мема, комментируя новые санкции ЕС.
Политик также назвал санкции "формой насилия", которая в конечном счете бьет по интересам Европы.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
