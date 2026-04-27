https://1prime.ru/20260427/politik-869460986.html

Финский политик призвал ЕС отменить санкции против России

Финский политик призвал ЕС отменить санкции против России - 27.04.2026, ПРАЙМ

Финский политик призвал ЕС отменить санкции против России

Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости призвал ЕС отменить санкции против России и снова покупать энергию из РФ. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T07:31+0300

2026-04-27T07:31+0300

2026-04-27T07:31+0300

энергетика

россия

экономика

рф

европа

запад

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869460986.jpg?1777264295

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости призвал ЕС отменить санкции против России и снова покупать энергию из РФ. "Европа должна была снять санкции и возобновить закупки российской энергии, чтобы обеспечить большую стабильность на мировом рынке, вместо этого она продолжает стратегию провала, которая не приносит пользы ее экономике", - сказал Мема, комментируя новые санкции ЕС. Политик также назвал санкции "формой насилия", которая в конечном счете бьет по интересам Европы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

рф

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, европа, запад, ес