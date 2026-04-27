Путин поручил снизить бумажную нагрузку на работников бюджетной сферы
Президент России Владимир Путин поручил кабмину снизить документационную нагрузку на работников бюджетной сферы, особенно в здравоохранении и образовании. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T11:09+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину снизить документационную нагрузку на работников бюджетной сферы, особенно в здравоохранении и образовании. Перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов, которые состоялись 26 марта, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование, предусмотрев в том числе включение необходимых мероприятий в соответствующие отраслевые программы повышения производительности труда, формируемые в рамках федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 августа, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
