Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260427/poruchenie-869467077.html
Путин поручил снизить бумажную нагрузку на работников бюджетной сферы
Путин поручил снизить бумажную нагрузку на работников бюджетной сферы
2026-04-27T11:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_477495585b3aeb54eceac74177d0d477.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума
11:09 27.04.2026
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину снизить документационную нагрузку на работников бюджетной сферы, особенно в здравоохранении и образовании.
Перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов, которые состоялись 26 марта, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование, предусмотрев в том числе включение необходимых мероприятий в соответствующие отраслевые программы повышения производительности труда, формируемые в рамках федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 августа, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала