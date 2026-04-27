Президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулярный мониторинг кадровой сферы в РФ. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T11:17+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить регулярный мониторинг кадровой сферы в РФ. Перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов, которые состоялись 26 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ и администрации президента РФ обеспечить проведение регулярного мониторинга снижения дефицита кадров, высвобождения работников организаций и перемещения трудовых ресурсов (в том числе вследствие переобучения высвобождаемых работников) в сферы их наиболее эффективного использования в результате реализации мероприятий по повышению производительности труда, структурных изменений в российской экономике и оптимизации отраслевой структуры занятости", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2026 года, далее – ежеквартально; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

