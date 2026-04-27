Путину представят предложения по минимальному free float эмитентов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до августа представить предложения по требованиям к минимальному free float эмитентов в зависимости от... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T11:30+0300

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до августа представить предложения по требованиям к минимальному free float эмитентов в зависимости от размера их капитала для торгов на Мосбирже. Перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов, которые состоялись 26 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения по дифференциации в зависимости от размера капитала эмитента требований к необходимой минимальной доле акций в свободном обращении, устанавливаемой для включения в котировальные списки публичного акционерного общества "Московская биржа ММВБ – РТС", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 августа 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

