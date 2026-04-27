Путину представят предложения по минимальному free float эмитентов - 27.04.2026, ПРАЙМ
Путину представят предложения по минимальному free float эмитентов
11:30 27.04.2026
 
Путину представят предложения по минимальному free float эмитентов

Путин ждет предложений по минимальному free float эмитентов в зависимости от их размера

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до августа представить предложения по требованиям к минимальному free float эмитентов в зависимости от размера их капитала для торгов на Мосбирже.
Перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов, которые состоялись 26 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения по дифференциации в зависимости от размера капитала эмитента требований к необходимой минимальной доле акций в свободном обращении, устанавливаемой для включения в котировальные списки публичного акционерного общества "Московская биржа ММВБ – РТС", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 августа 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.
 
