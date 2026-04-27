Единое пособие российским семьям выплатят досрочно - 27.04.2026, ПРАЙМ
Единое пособие российским семьям выплатят досрочно
Единое пособие российским семьям выплатят досрочно - 30 апреля, поскольку дата перечисления, 3 мая, приходится на праздничные и выходные дни, сообщила РИА... | 27.04.2026, ПРАЙМ
общество
экономика
россия
светлана бессараб
госдума
03:32 27.04.2026
 
Единое пособие российским семьям выплатят досрочно

Депутат Госдумы Бессараб: единое пособие российским семьям выплатят досрочно - 30 апреля

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Единое пособие российским семьям выплатят досрочно - 30 апреля, поскольку дата перечисления, 3 мая, приходится на праздничные и выходные дни, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Поскольку выплата единого пособия осуществляется 3-го числа каждого месяца, а период с 1 по 3 мая приходится на праздничный и выходные дни, пособие российским семьям будет выплачено накануне, 30 апреля", - сказала Бессараб.
Она отметила, что в России единое пособие получают семьи на почти 10 миллионов детей.
Такой же порядок, по словам депутата, предусмотрен для получателей иных социальных выплат, заработных плат и пенсий.
"Если выплата приходится на период с 1 по 3 мая или с 9 по 11 мая, на иные выходные дни, она будет осуществляться не позднее последнего рабочего дня перед выходным днем", - добавила Бессараб.
 
