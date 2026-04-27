https://1prime.ru/20260427/posobie-869458410.html

Единое пособие российским семьям выплатят досрочно

2026-04-27T03:32+0300

общество

экономика

россия

светлана бессараб

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869458410.jpg?1777249978

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Единое пособие российским семьям выплатят досрочно - 30 апреля, поскольку дата перечисления, 3 мая, приходится на праздничные и выходные дни, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Поскольку выплата единого пособия осуществляется 3-го числа каждого месяца, а период с 1 по 3 мая приходится на праздничный и выходные дни, пособие российским семьям будет выплачено накануне, 30 апреля", - сказала Бессараб. Она отметила, что в России единое пособие получают семьи на почти 10 миллионов детей. Такой же порядок, по словам депутата, предусмотрен для получателей иных социальных выплат, заработных плат и пенсий. "Если выплата приходится на период с 1 по 3 мая или с 9 по 11 мая, на иные выходные дни, она будет осуществляться не позднее последнего рабочего дня перед выходным днем", - добавила Бессараб.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

