https://1prime.ru/20260427/posobie-869458410.html
Единое пособие российским семьям выплатят досрочно
2026-04-27T03:32+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Единое пособие российским семьям выплатят досрочно - 30 апреля, поскольку дата перечисления, 3 мая, приходится на праздничные и выходные дни, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Поскольку выплата единого пособия осуществляется 3-го числа каждого месяца, а период с 1 по 3 мая приходится на праздничный и выходные дни, пособие российским семьям будет выплачено накануне, 30 апреля", - сказала Бессараб.
Она отметила, что в России единое пособие получают семьи на почти 10 миллионов детей.
Такой же порядок, по словам депутата, предусмотрен для получателей иных социальных выплат, заработных плат и пенсий.
"Если выплата приходится на период с 1 по 3 мая или с 9 по 11 мая, на иные выходные дни, она будет осуществляться не позднее последнего рабочего дня перед выходным днем", - добавила Бессараб.
