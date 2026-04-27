Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО за 2025 год выросла почти в шесть раз

2026-04-27T18:06+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО за 2025 год составила 8,942 миллиарда рублей, увеличившись почти в 6 раз по сравнению с годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка за отчетный период выросла на 10,4% и составила 526,9 миллиарда рублей.Краткосрочные обязательства компании на конец 2025 года снизились в 1,8 раза по сравнению с показателем на декабрь 2024 года – до 122,236 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства за тот же период выросли в 1,8 раза - до 173,732 миллиарда рублей."Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.

