https://1prime.ru/20260427/pribyl-869482128.html
Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО за 2025 год выросла почти в шесть раз
2026-04-27T18:06+0300
экономика
бизнес
финансы
т плюс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869481981_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_cf8af524ba713e63826eee081b8d5eca.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО за 2025 год составила 8,942 миллиарда рублей, увеличившись почти в 6 раз по сравнению с годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка за отчетный период выросла на 10,4% и составила 526,9 миллиарда рублей.Краткосрочные обязательства компании на конец 2025 года снизились в 1,8 раза по сравнению с показателем на декабрь 2024 года – до 122,236 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства за тот же период выросли в 1,8 раза - до 173,732 миллиарда рублей."Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869481981_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_9ad3756fbb5a9d349e17e5730b1557e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Чистая прибыль ОВК по МСФО в 2025 году снизилась на 30,9%