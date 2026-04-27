Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО за 2025 год выросла почти в шесть раз - 27.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260427/pribyl-869482128.html
Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО за 2025 год выросла почти в шесть раз
2026-04-27T18:06+0300
2026-04-27T18:06+0300
экономика
бизнес
финансы
т плюс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869481981_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_cf8af524ba713e63826eee081b8d5eca.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО за 2025 год составила 8,942 миллиарда рублей, увеличившись почти в 6 раз по сравнению с годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка за отчетный период выросла на 10,4% и составила 526,9 миллиарда рублей.Краткосрочные обязательства компании на конец 2025 года снизились в 1,8 раза по сравнению с показателем на декабрь 2024 года – до 122,236 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства за тот же период выросли в 1,8 раза - до 173,732 миллиарда рублей."Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
https://1prime.ru/20260427/ovk-869480571.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869481981_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_9ad3756fbb5a9d349e17e5730b1557e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
18:06 27.04.2026
 
Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО за 2025 год выросла почти в шесть раз

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНачало торгов на объединенной бирже ММВБ-РТС
Начало торгов на объединенной бирже ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Начало торгов на объединенной бирже ММВБ-РТС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО за 2025 год составила 8,942 миллиарда рублей, увеличившись почти в 6 раз по сравнению с годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка за отчетный период выросла на 10,4% и составила 526,9 миллиарда рублей.
Краткосрочные обязательства компании на конец 2025 года снизились в 1,8 раза по сравнению с показателем на декабрь 2024 года – до 122,236 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства за тот же период выросли в 1,8 раза - до 173,732 миллиарда рублей.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Чистая прибыль ОВК по МСФО в 2025 году снизилась на 30,9%
17:19
 
ЭкономикаБизнесФинансыТ Плюс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала