В Совбезе оценили последствия перекрытия Ормузского пролива

Перекрытие Ормузского пролива окажет негативное влияние на производство продовольствия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Швецов. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T11:33+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Перекрытие Ормузского пролива окажет негативное влияние на производство продовольствия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Швецов. "Если возьмем ближневосточный кризис, Ормузский пролив, через который проходит порядка 20% нефти, то после его закрытия на рынок, по данным международного энергетического агентства, перестает поступать порядка 10%. Это приводит к тому, что образуется дефицит", - сказал Шевцов журналистам на полях конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ". Он также упомянул о проблемах энергобаланса на территории Евросоюза, где объем углеродного сбыта уменьшился на 10% и теперь замещается углем. "Это все влияет и на производство удобрений. Сейчас идет посевная, и это также будет влиять на производство продовольствия. Если посмотреть, цены на удобрения выросли уже почти в два раза", - сказал Шевцов, отмечая, что все это повлияет на конечную стоимость товара. При этом, он отметил, что на фоне ближневосточного кризиса и дефицита энергобаланса в ЕС в выгодном положении окажется Белоруссия, которая является одним из мировых лидеров по производству калийных удобрений с объемом рынка до 20%. По словам Шевцова, республика имеет преимущества, в том числе за счет сотрудничества с Россией. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

