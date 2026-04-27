В Германии выступили с громким заявлением о Путине
BZ: ФРГ нужно начать диалог с Путиным, чтобы не оказаться в плохой позиции
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Германии нужно начать диалог с главой России Владимиром Путиным, чтобы не оказаться потом в трудном положении, пишет Berliner Zeitung.
"Что нужно сделать сейчас? Федеральному правительству Германии следует стремиться к диалогу с Владимиром Путиным...", — говорится в публикации.
"Что нужно сделать сейчас? Федеральному правительству Германии следует стремиться к диалогу с Владимиром Путиным...", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что европейцам следует самостоятельно отстаивать свои интересы, а не отдавать их на откуп США, тем более их нынешнему президенту Дональду Трампу.
В противном случае Старый Свет рискует оказаться в ситуации, которую канадский премьер-министр Марк Карни трезво описал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2026 году: "Если вас нет за столом переговоров, вы окажетесь на тарелке".
На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа не может одновременно поддерживать продолжение конфликта на Украине и требовать место за столом переговоров по его урегулированию.
В противном случае Старый Свет рискует оказаться в ситуации, которую канадский премьер-министр Марк Карни трезво описал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2026 году: "Если вас нет за столом переговоров, вы окажетесь на тарелке".
На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа не может одновременно поддерживать продолжение конфликта на Украине и требовать место за столом переговоров по его урегулированию.