Работа в майские праздники должна оплачиваться в двойном размере - 27.04.2026, ПРАЙМ
Работа в майские праздники должна оплачиваться в двойном размере
Работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов. | 27.04.2026, ПРАЙМ
02:23 27.04.2026
 
Работа в майские праздники должна оплачиваться в двойном размере

Юрист Зернов: работа в майские праздники должна оплачиваться в двойном размере

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"Как указано в статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере", - рассказал Зернов.
Юрист уточнил, что правительством России на 2026 год установлены выходные с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, поэтому при работе в эти даты сотрудникам положена двойная ставка.
 
