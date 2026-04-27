Работа в майские праздники должна оплачиваться в двойном размере
2026-04-27T02:23+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"Как указано в статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере", - рассказал Зернов.
Юрист уточнил, что правительством России на 2026 год установлены выходные с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, поэтому при работе в эти даты сотрудникам положена двойная ставка.
