https://1prime.ru/20260427/rabota-869473443.html

Опрос показал, сколько россиян готовы работать в режиме шестидневки

Двое из трех экономически активных россиян не готовы работать в режиме шестидневки, следует из исследования SuperJob, с которым ознакомилось РИА Новости.

2026-04-27T13:49+0300

бизнес

россия

общество

олег дерипаска

superjob

https://cdnn.1prime.ru/img/83317/56/833175654_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4893d70abaf8aa28a5db292c8952f084.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Двое из трех экономически активных россиян не готовы работать в режиме шестидневки, следует из исследования SuperJob, с которым ознакомилось РИА Новости. Ранее миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предложил россиянам работать в режиме шестидневной рабочей недели. "SuperJob выяснил, что даже при 8-часовом графике 6-дневка для россиян неприемлема. Лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. 67% респондентов ответили категорическим отказом, ценя свои выходные выше предложенного заработка", - говорится в исследовании. При этом мужчины демонстрируют большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 26% из них согласились бы на такие условия. Кроме того, чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты. "Россияне с высшим образованием менее склонны к трудовым подвигам: доля согласных - 14% против 19% среди обладателей среднего профессионального образования", - отмечается в опросе. Среди граждан, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, готовность согласиться на увеличение трудовой нагрузки выразили 17%. А среди респондентов, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей, идея шестидневки нашла отклик у 20%. Опрос был проведен среди экономически активного населения России старше 18 лет, работающего по графику 40-часовой пятидневной недели. Выборка проводилась среди 1600 респондентов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

