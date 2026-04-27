Депутат Рады резко раскритиковал Зеленского после событий на Украине

2026-04-27T23:51+0300

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. На Украине сотрудники ТЦК задерживают мужчин на глазах у их детей, что свидетельствует об отсутствии моральных ограничений при власти Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук."Такие ситуации происходят каждый день. По всей стране забирают мужчин, а их дети остаются в машинах, на улицах. Есть случаи, когда совсем маленькие дети остаются одни в машинах, а их отцов увозят. Это геноцид, который проводит Зеленский и все его окружение", — обрушился с критикой он.По его словам, подобные действия наносят серьезную психологическую травму детям."В один момент на <…> глазах рушится все понимание мира, жизни и отца — потому что группа людей просто нападает на него, чтобы убить", — отметил парламентарий.В последнее время ВСУ испытывают нехватку личного состава, а жесткие методы мобилизации вызывают общественное недовольство. В сети распространяются видеозаписи, где сотрудников ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, иногда применяя силу.Мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации различными способами: покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и избегают появления на улице.

