Силуанов назвал ситуацию с бюджетами регионов непростой

Ситуация с региональными бюджетами сейчас непростая, их общий дефицит за прошлый год составил 1,5 триллиона рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T09:37+0300

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Ситуация с региональными бюджетами сейчас непростая, их общий дефицит за прошлый год составил 1,5 триллиона рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Хотел бы несколько слов сказать о ситуации с бюджетами регионов. Она непростая, мы все это знаем. И в прошлом году дефицит вырос значительно, где-то с 200-300 миллиардов рублей для обычных дефицитов консолидированных бюджетов субъектов (РФ- ред.) до 1,5 триллионов", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

