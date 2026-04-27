Силуанов назвал ситуацию с бюджетами регионов непростой
Силуанов назвал ситуацию с бюджетами регионов непростой - 27.04.2026, ПРАЙМ
Силуанов назвал ситуацию с бюджетами регионов непростой
Ситуация с региональными бюджетами сейчас непростая, их общий дефицит за прошлый год составил 1,5 триллиона рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T09:37+0300
2026-04-27T09:37+0300
2026-04-27T09:37+0300
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Ситуация с региональными бюджетами сейчас непростая, их общий дефицит за прошлый год составил 1,5 триллиона рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Хотел бы несколько слов сказать о ситуации с бюджетами регионов. Она непростая, мы все это знаем. И в прошлом году дефицит вырос значительно, где-то с 200-300 миллиардов рублей для обычных дефицитов консолидированных бюджетов субъектов (РФ- ред.) до 1,5 триллионов", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
финансы, рф, антон силуанов, бюджет, минфин рф
Экономика, Финансы, РФ, Антон Силуанов, бюджет, Минфин РФ
Силуанов назвал ситуацию с бюджетами регионов непростой
Силуанов: общий дефицит региональных бюджетов за прошлый год составил 1,5 трлн рублей