Силуанов сообщил о несоблюдении регионами обязательств по дефициту бюджета - 27.04.2026, ПРАЙМ
Силуанов сообщил о несоблюдении регионами обязательств по дефициту бюджета
2026-04-27T10:48+0300
10:48 27.04.2026
 
Силуанов сообщил о несоблюдении регионами обязательств по дефициту бюджета

© РИА Новости . Максим Блинов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ фиксирует несоблюдение пятью регионами обязательств по уровню дефицита бюджета: он не должен превышать 10-15% от утвержденного годового объема доходов, а также не должен покрываться за счет коммерческих кредитов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"У нас есть информация о несоблюдении регионами принятых обязательств. Пять регионов не соблюли обязательства в отношении дефицита. Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы ограничение по дефициту - не более 10-15% - как я уже докладывал, соблюдалось. Это очень важно, чтобы дефицит не покрывался за счет коммерческой задолженности", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ.
Восемь регионов, как отметил министр, не соблюли показатель по объему рыночных заимствований.
"По итогам Федерального Казначейства мы видим, что необходимо какие-то меры принимать, в том числе и административные. Иначе мы не можем не реагировать на такое рода проявление", - сказал он.
 
