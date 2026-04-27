https://1prime.ru/20260427/regiony-869466656.html

Силуанов сообщил о несоблюдении регионами обязательств по дефициту бюджета

2026-04-27T10:48+0300

экономика

финансы

россия

рф

антон силуанов

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691727_0:87:3080:1820_1920x0_80_0_0_5c53935b8e4706b498404e6db30d400f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ фиксирует несоблюдение пятью регионами обязательств по уровню дефицита бюджета: он не должен превышать 10-15% от утвержденного годового объема доходов, а также не должен покрываться за счет коммерческих кредитов, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "У нас есть информация о несоблюдении регионами принятых обязательств. Пять регионов не соблюли обязательства в отношении дефицита. Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы ограничение по дефициту - не более 10-15% - как я уже докладывал, соблюдалось. Это очень важно, чтобы дефицит не покрывался за счет коммерческой задолженности", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ. Восемь регионов, как отметил министр, не соблюли показатель по объему рыночных заимствований. "По итогам Федерального Казначейства мы видим, что необходимо какие-то меры принимать, в том числе и административные. Иначе мы не можем не реагировать на такое рода проявление", - сказал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

