Минфин предложил упростить списание задолженности регионов - 27.04.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил упростить списание задолженности регионов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Минфин РФ предлагает упростить списание задолженности регионов по ранее произведенным расходам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Учитывая практику списания задолженности, предлагается рассмотреть ряд мер по облегчению механизма списания по ранее произведенным расходам. Мы слышали регионы, которые говорят, что ранее предоставили, вначале вложили деньги в инфраструктуру, в том числе в институты развития, сегодня это не засчитывается", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ. Минфин РФ готов расширить такой механизм, подчеркнул Силуанов. "Мы готовы идти по расширению и установлению единых сроков списания задолженности, поскольку у нас сегодня есть разные сроки. До 1 июня предлагается списывать... по расходам за предыдущий, 2025 год, то есть все эти накопленные расходы на инфраструктуру мы будем принимать до июня текущего года", - отметил министр.
