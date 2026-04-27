Путин поддержал идею о переносе срока погашения задолженности регионов

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.

2026-04-27T14:32+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок. Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля. "Единая Россия" вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем", - сказал Путин в ходе заседания. Глава государства попросил депутатов и сенаторов оперативно заняться данным вопросом.Путин традиционно каждый год встречается с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В своих выступлениях президент дает оценку работе парламентского корпуса, в том числе органов представительной власти регионов страны. Особое внимание он уделяет теме законодательного обеспечения мер поддержки участников СВО, инициативам в социальной сфере, вопросам реализации национальных проектов. Часть выступления, как правило, посвящена развитию парламентской дипломатии и контактов парламента с зарубежными партнерами.

