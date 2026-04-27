Первый в этом сезоне рейс "Кометы" Сочи-Сухум запустят 15 мая

Первый в этом сезоне рейс "Кометы" Сочи-Сухум запустят 15 мая - 27.04.2026, ПРАЙМ

Первый в этом сезоне рейс "Кометы" Сочи-Сухум запустят 15 мая

Первый в этом сезоне рейс судна "Комета" Сочи-Сухум запустят 15 мая - на три месяца раньше, чем в 2025 году, сообщил РИА Новости заместитель генерального... | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T07:22+0300

2026-04-27T07:22+0300

2026-04-27T07:22+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Первый в этом сезоне рейс судна "Комета" Сочи-Сухум запустят 15 мая - на три месяца раньше, чем в 2025 году, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по коммерческой работе "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния. В августе 2025 года пассажирское судно выполнило первый тестовый рейс. Как пояснил Габуния, в рамках пилотного проекта отрабатывались технические, организационные, пограничные, таможенные и пассажирские процедуры. На сегодняшний день у организаторов перевозок есть практический опыт, подтвержденный спрос и понимание того, как должна быть организована работа линии. "В 2026 году маршрут планируется запустить раньше, чем в 2025 году. Открытие навигации на линии скоростного пассажирского сообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией по маршруту Сочи - Сухум- Сочи планируется в мае. Первый рейс запланирован на 15 мая", - сказал Габуния. Он уточнил, что рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Морская пассажирская линия будет работать до октября включительно, дата последнего в сезоне рейса может зависеть от погодных условий. "При этом задача на сезон 2026 года - перейти от пилотного формата к более регулярной и понятной для пассажиров работе", - отметил Габуния. Собеседник также уточнил, что стоимость билета в этом году составит 2,8 тысячи рублей. Приобрести их можно в кассах портов Сухум и Сочи или на официальном сайте перевозчика. Окончательная информация о порядке продажи билетов будет ясна в течение следующей недели. Кроме прочего, подчеркнул Габуния, в этом году правительство РФ предусмотрело субсидирование перевозчика, осуществляющего морские рейсы между Сухумом и российским Сочи. Перевозчиком рейса Сочи - Сухум - Сочи выступает компания "Морские скоростные пассажирские перевозки". Его основным судном на подводных крыльях является "Космонавт Павел Попович". Оно было построено в 2024 году. Его вместимость составляет 120 человек, из них 95 пассажиров и 25 человек экипажа и обслуживающего персонала. Длина судна составляет 35,2 метра, ширина - 10,3 метра. Как пояснил агентству Габуния, кроме основного судна, осуществляющего перевозку в сезон, в резерве будут еще два - "Евпатория" и "Феодосия". "Абхазское морское пароходство" - государственная компания. В ее структуру входят Сухумский, Очамчырский, Пицундский морские порты, а также пассажирские терминалы в Новом Афоне, Гудауте и Гагре.

сочи

сухум

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сочи, сухум, рф