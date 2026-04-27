Минфин и ЦБ выпустили рекомендации компаниям, планирующим IPO - 27.04.2026, ПРАЙМ
Минфин и ЦБ выпустили рекомендации компаниям, планирующим IPO
Минфин и Банк России выпустили совместное письмо с рекомендациями компаниям, которые намерены провести первичное публичное размещение акций (IPO), говорится в... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T14:07+0300
14:07 27.04.2026
 
Минфин и ЦБ выпустили рекомендации компаниям, планирующим IPO

Минфин и Банк России выпустили совместное письмо с рекомендациями компаниям перед IPO

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Минфин и Банк России выпустили совместное письмо с рекомендациями компаниям, которые намерены провести первичное публичное размещение акций (IPO), говорится в материалах на сайте министерства.
"Минфин России и Банк России рекомендуют компаниям, которые намерены получить публичный статус, начинать заранее системно и тщательно готовиться к выходу на рынок первичных размещений (IPO). Это даст возможность перестроить внутренние процессы, систему корпоративного управления, а также объективно оценить долгосрочные перспективы организации и определить стратегию развития", – говорится в сообщении.
Рекомендации адресованы компаниям с государственным участием, но могут служить ориентиром для иных акционерных обществ.
Документ представляет собой набор последовательных шагов, которые необходимо предпринять перед IPO. На первом - необходимо проанализировать состояние компании, понять, насколько она отвечает требованиям деятельности публичных обществ, а также оценить прозрачность организационной структуры.
На втором этапе следует провести трансформацию системы корпоративного управления, уделив особое внимание формированию совета директоров. Помимо этого, важно разработать стратегию повышения акционерной стоимости, принять программу мотивации менеджмента, подготовить финансовую и управленческую отчетность для широкого круга интересантов, а также определить информационную политику.
Завершающий этап – это непосредственная подготовка к IPO. Здесь требуется оперативное выполнение одновременно нескольких задач: составление проспекта ценных бумаг, раскрытие информации об эмиссии, проведение листинга, подготовка маркетинговой кампании. Далее организация уже сможет следить за ситуацией на рынке, чтобы определить для себя оптимальное время для выхода на организованные торги.
"Следование этим рекомендациям позволит компаниям повысить эффективность привлечения долгосрочных инвестиций и выстроить доверительные отношения с инвесторами. Вместе с тем, организации могут на свое усмотрение дополнять инструменты, описанные в совместном письме Минфина России и Банка России, другими практиками по подготовке к выходу на IPO с учетом своего профиля деятельности", - отмечается в сообщении.
 
