Решетников рассказал о турпотоке в Россию из Омана
Граждане Омана совершили в два раза больше туристических поездок в Россию в 2025 году по сравнению с 2024-м, сообщил министр экономического развития РФ Максим...
2026-04-27T20:18+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Граждане Омана совершили в два раза больше туристических поездок в Россию в 2025 году по сравнению с 2024-м, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "В прошлом году жители Омана совершили в два раза больше турпоездок в Россию, чем в 2024 году. Уверен, что после нормализации ситуации с авиаперелетами эта цифра будет только расти", – приводятся слова министра в канале правительства на платформе "Макс". Об этом Решетников рассказал встрече с заместителем председателя правительства Султаната Оман по экономическим вопросам, его высочеством наследным принцем Зиязаном Бен Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Министр отметил, что взаимный интерес и желание граждан стран больше взаимодействовать и узнавать друг о друге растет, что подтверждается увеличением турпотока.
Решетников: граждане Омана в 2025 году совершили в два раза больше турпоездок в Россию