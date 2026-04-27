https://1prime.ru/20260427/reshetnikov-869486204.html

Решетников рассказал о турпотоке в Россию из Омана

Решетников рассказал о турпотоке в Россию из Омана - 27.04.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал о турпотоке в Россию из Омана

Граждане Омана совершили в два раза больше туристических поездок в Россию в 2025 году по сравнению с 2024-м, сообщил министр экономического развития РФ Максим...

2026-04-27T20:18+0300

2026-04-27T20:18+0300

2026-04-27T20:18+0300

экономика

бизнес

туризм

россия

оман

рф

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861778236_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_94496885ff3f244eeb69a7b1e6538df0.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Граждане Омана совершили в два раза больше туристических поездок в Россию в 2025 году по сравнению с 2024-м, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "В прошлом году жители Омана совершили в два раза больше турпоездок в Россию, чем в 2024 году. Уверен, что после нормализации ситуации с авиаперелетами эта цифра будет только расти", – приводятся слова министра в канале правительства на платформе "Макс". Об этом Решетников рассказал встрече с заместителем председателя правительства Султаната Оман по экономическим вопросам, его высочеством наследным принцем Зиязаном Бен Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Министр отметил, что взаимный интерес и желание граждан стран больше взаимодействовать и узнавать друг о друге растет, что подтверждается увеличением турпотока.

оман

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, оман, рф, максим решетников