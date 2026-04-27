Решетников рассказал о турпотоке в Россию из Омана - 27.04.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о турпотоке в Россию из Омана
Решетников рассказал о турпотоке в Россию из Омана - 27.04.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о турпотоке в Россию из Омана
Граждане Омана совершили в два раза больше туристических поездок в Россию в 2025 году по сравнению с 2024-м, сообщил министр экономического развития РФ Максим... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T20:18+0300
2026-04-27T20:18+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Граждане Омана совершили в два раза больше туристических поездок в Россию в 2025 году по сравнению с 2024-м, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "В прошлом году жители Омана совершили в два раза больше турпоездок в Россию, чем в 2024 году. Уверен, что после нормализации ситуации с авиаперелетами эта цифра будет только расти", – приводятся слова министра в канале правительства на платформе "Макс". Об этом Решетников рассказал встрече с заместителем председателя правительства Султаната Оман по экономическим вопросам, его высочеством наследным принцем Зиязаном Бен Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Министр отметил, что взаимный интерес и желание граждан стран больше взаимодействовать и узнавать друг о друге растет, что подтверждается увеличением турпотока.
бизнес, туризм, россия, оман, рф, максим решетников
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ОМАН, РФ, Максим Решетников
20:18 27.04.2026
 
Решетников рассказал о турпотоке в Россию из Омана

Решетников: граждане Омана в 2025 году совершили в два раза больше турпоездок в Россию

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Граждане Омана совершили в два раза больше туристических поездок в Россию в 2025 году по сравнению с 2024-м, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"В прошлом году жители Омана совершили в два раза больше турпоездок в Россию, чем в 2024 году. Уверен, что после нормализации ситуации с авиаперелетами эта цифра будет только расти", – приводятся слова министра в канале правительства на платформе "Макс".
Об этом Решетников рассказал встрече с заместителем председателя правительства Султаната Оман по экономическим вопросам, его высочеством наследным принцем Зиязаном Бен Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом.
Министр отметил, что взаимный интерес и желание граждан стран больше взаимодействовать и узнавать друг о друге растет, что подтверждается увеличением турпотока.
ЭкономикаБизнесТуризмРОССИЯОМАНРФМаксим Решетников
 
 
