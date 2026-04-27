Лихачев высказался о диалоге с Болгарией по проектам в атомной энергетике - 27.04.2026, ПРАЙМ
Лихачев высказался о диалоге с Болгарией по проектам в атомной энергетике
Лихачев высказался о диалоге с Болгарией по проектам в атомной энергетике - 27.04.2026, ПРАЙМ
Лихачев высказался о диалоге с Болгарией по проектам в атомной энергетике
Диалог "Росатома" с Болгарией по новым проектам в атомной энергетике, в том числе по АЭС "Белене", возможен, его основой должен быть здравый смысл, заявил... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T11:42+0300
2026-04-27T11:59+0300
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Диалог "Росатома" с Болгарией по новым проектам в атомной энергетике, в том числе по АЭС "Белене", возможен, его основой должен быть здравый смысл, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Росатом" выстраивает диалог со своими партнерами на рациональной основе, отметил Лихачев в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом". "То же самое относится и к Болгарии. Мы считаем, что по мере углубления энергетических вызовов в Европе возвращение к прагматичному разговору становится все более востребованным", - отметил Лихачев. Построенная по российскому дизайну АЭС "Козлодуй" уже сталкивалась с серьезными вопросами, связанными с обслуживанием и ремонтом оборудования при отказе от оригинальных решений и комплектующих, и это не политический вопрос, а вопрос надежности, безопасности и технологической ответственности, добавил глава "Росатома". "Мы полагаем, что диалог по поставкам, сервису и в более широком плане по перспективам новых проектов, включая тему АЭС "Белене", в будущем возможен. Но его основой должна быть не идеология, а здравый смысл", - сказал Лихачев. По его словам, энергетика не прощает идеологических экспериментов и очень быстро возвращает дискуссию с уровня лозунгов на уровень фактов. "А в мире фактов у атомной энергетики, у российских технологий и у нашего международного опыта очень прочные позиции", - резюмировал Лихачев.АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
Энергетика, РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, ЕВРОПА, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Козлодуй", атомная энергетика
11:42 27.04.2026 (обновлено: 11:59 27.04.2026)
 
Лихачев высказался о диалоге с Болгарией по проектам в атомной энергетике

Лихачев счёл диалог Росатома с Болгарией по новым проектам в атомной энергетике возможным

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Диалог "Росатома" с Болгарией по новым проектам в атомной энергетике, в том числе по АЭС "Белене", возможен, его основой должен быть здравый смысл, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Росатом" выстраивает диалог со своими партнерами на рациональной основе, отметил Лихачев в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом".
"То же самое относится и к Болгарии. Мы считаем, что по мере углубления энергетических вызовов в Европе возвращение к прагматичному разговору становится все более востребованным", - отметил Лихачев.
Построенная по российскому дизайну АЭС "Козлодуй" уже сталкивалась с серьезными вопросами, связанными с обслуживанием и ремонтом оборудования при отказе от оригинальных решений и комплектующих, и это не политический вопрос, а вопрос надежности, безопасности и технологической ответственности, добавил глава "Росатома".
"Мы полагаем, что диалог по поставкам, сервису и в более широком плане по перспективам новых проектов, включая тему АЭС "Белене", в будущем возможен. Но его основой должна быть не идеология, а здравый смысл", - сказал Лихачев.
По его словам, энергетика не прощает идеологических экспериментов и очень быстро возвращает дискуссию с уровня лозунгов на уровень фактов. "А в мире фактов у атомной энергетики, у российских технологий и у нашего международного опыта очень прочные позиции", - резюмировал Лихачев.
АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
 
ЭнергетикаРОССИЯБОЛГАРИЯЕВРОПААлексей ЛихачевРосатомАЭС "Козлодуй"атомная энергетика
 
 
