https://1prime.ru/20260427/rosatom-869468941.html

Лихачев заявил о готовности "Росатома" к диалогу по проекту АЭС "Пакш-2"

2026-04-27T11:48+0300

энергетика

россия

венгрия

будапешт

алексей лихачев

росатом

аэс "пакш"

пакш-2

атомная энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864998861_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_78e1b8ca0d0b5b6e1ba87ed72e4e7a9d.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. "Росатом" готов в профессиональном диалоге на языке фактов обосновать каждую цифру в смете проекта венгерской АЭС "Пакш-2", заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Что касается Венгрии, то мы абсолютно спокойно относимся к любым попыткам еще раз обсудить экономику проекта "Пакш-2". Для нас здесь нет предмета для эмоций", - сказал Лихачев в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом". Стоимость сооружения АЭС — это не политический лозунг, а результат профессиональной калькуляции, инженерных решений, требований безопасности, локализации, логистики и целого комплекса обязательных процедур, добавил Лихачев. "Каждую цифру в смете мы готовы обосновывать и защищать в профессиональном диалоге. Если партнеры исходят из рациональных критериев, мы всегда за разговор на языке фактов, а не эмоций", - подчеркнул глава "Росатома". Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр ранее заявил, что все соглашения, касающиеся проекта АЭС "Пакш-2", будут проанализированы, при необходимости часть договоренностей расторгнут или "улучшат финансовые условия". Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти километрах от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

