Лихачев заявил о готовности "Росатома" к диалогу по проекту АЭС "Пакш-2" - 27.04.2026, ПРАЙМ
Лихачев заявил о готовности "Росатома" к диалогу по проекту АЭС "Пакш-2"
Лихачев заявил о готовности "Росатома" к диалогу по проекту АЭС "Пакш-2"
11:48 27.04.2026
 
Лихачев заявил о готовности "Росатома" к диалогу по проекту АЭС "Пакш-2"

Лихачёв: "Росатом" готов обосновать каждую цифру в смете проекта АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. "Росатом" готов в профессиональном диалоге на языке фактов обосновать каждую цифру в смете проекта венгерской АЭС "Пакш-2", заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Что касается Венгрии, то мы абсолютно спокойно относимся к любым попыткам еще раз обсудить экономику проекта "Пакш-2". Для нас здесь нет предмета для эмоций", - сказал Лихачев в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом".
Стоимость сооружения АЭС — это не политический лозунг, а результат профессиональной калькуляции, инженерных решений, требований безопасности, локализации, логистики и целого комплекса обязательных процедур, добавил Лихачев.
"Каждую цифру в смете мы готовы обосновывать и защищать в профессиональном диалоге. Если партнеры исходят из рациональных критериев, мы всегда за разговор на языке фактов, а не эмоций", - подчеркнул глава "Росатома".
Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр ранее заявил, что все соглашения, касающиеся проекта АЭС "Пакш-2", будут проанализированы, при необходимости часть договоренностей расторгнут или "улучшат финансовые условия".
Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти километрах от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
 
