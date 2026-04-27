Короткая рабочая неделя началась в России с 27 по 30 апреля

Короткая рабочая неделя началась в России, она продлится всего четыре дня, с 27 по 30 апреля, следует из производственного календаря. | 27.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-27T05:24+0300

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Короткая рабочая неделя началась в России, она продлится всего четыре дня, с 27 по 30 апреля, следует из производственного календаря. Согласно календарю, последняя рабочая неделя в апреле продлится всего четыре дня в связи с тем, что День весны и труда в этом году в России выпадает на пятницу. Соответственно, такой день при пятидневном графике работы будет выходным нерабочим днем. Четырехдневная рабочая неделя до этого была в конце февраля, когда празднование Дня защитника Отечества выпало на понедельник, а также в марте, когда в стране отмечали Международный женский день.

